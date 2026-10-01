Nico Williams, obligado a retirarse de la convocatoria de España tras sufrir la estrella del Athletic Club un revés por una lesión en el muslo

Williams se ha visto obligado a abandonar la concentración de la selección española tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo. El extremo del Athletic Club comunicó el problema después del reciente encuentro de España contra Croacia en Sevilla, lo que siembra dudas inmediatas sobre su participación en los compromisos internacionales restantes del actual parón. Pese a las esperanzas iniciales de que el problema pudiera remitir con descanso, el jugador no pudo participar en la sesión de entrenamiento programada para el jueves.

La baja de Williams supone un golpe importante para el seleccionador Luis de la Fuente, que ha confiado mucho en la velocidad y la creatividad del joven en las bandas. Los servicios médicos realizaron una evaluación exhaustiva del estado físico del jugador durante el periodo de descanso de la plantilla, pero la persistencia del dolor en la pierna hizo necesaria su retirada formal.