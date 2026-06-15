Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Nico WilliamsGetty Images
Oliver Maywurm

Traducido por

Nico Williams, en su día objetivo del Bayern de Múnich, ha visto cómo, tras su brillante Eurocopa 2024, poco ha salido como esperaba

World Cup
FEATURES
España vs Cabo Verde
España
N. Williams

En la Eurocopa 2024 alcanzó su cima, pero su fichaje por un grande fracasó dos veces. Hoy, Nico Williams está lejos de los mejores.

Nico Williams deja atrás dos veranos turbulentos. En 2024 deslumbró sobre el campo; en 2025 acaparó portadas por asuntos ajenos al fútbol. Este verano de 2026 puede definir su futuro.

Pese a que todo parecía abrirle las puertas del estrellato, ahora está en una encrucijada: ¿confirmará su enorme talento o acabará desapareciendo?

  • En la Eurocopa 2024, Williams fue una revelación. Junto al entonces adolescente Lamine Yamal, formó una dupla de extremos que entusiasmó a todos. Su estilo espectacular y sus regates fulgurantes lo hicieron brillar. Además, su arte resultó eficaz: el jugador de 21/22 años combinó brillantes acciones individuales con un gran aporte al grupo.

    España acabó ganando la Euro y Williams, autor del primer gol en la final ante Inglaterra, fue nombrado mejor jugador del partido. «Todavía no somos conscientes de lo logrado», declaró radiante tras el 2-1 en Berlín. «Esto es para todos los que creyeron en mí desde el principio. [...] La gente ahora me conoce mejor y me muestra mucho respeto. Lo valoro mucho. Trabajo duro para ser uno de los mejores en mi posición».

    Durante la Eurocopa de Alemania se le consideró uno de los mejores extremos del mundo. Por eso, pocos imaginaban que, a sus 23 años, seguiría en Bilbao a puertas del Mundial 2026, y menos aún que hoy esté lejos de los mejores en su posición.

    • Anuncios
  • Nico WilliamsGetty Images

    ¿Nico Williams rechazó al Barcelona en 2024 por una promesa a su hermano?

    Tras la Euro 2024, Williams pudo fichar por el Barcelona, su destino soñado. Pero optó por seguir en el Athletic, donde juega desde los 12 años.

    Una de las razones fue la promesa que le hizo a su hermano mayor, Iñaki, también jugador del Bilbao: deseaba compartir un año más de cancha y, sobre todo, disputar la final de la Europa League 2025 en casa, en San Mamés. Llegaron lejos: en la ida de semifinales Williams marcó dos veces, pero el Bilbao cayó ante el Manchester United.

    Antes, en la vuelta de octavos contra la Roma, su doblete remontó el 1-2 de la ida y llevó el marcador global a un 3-1. En conjunto, la temporada 2024/25 fue decente, aunque no brilló como se esperaba tras la Eurocopa, y las lesiones le afectaron cada vez más.

    Aun así, en verano de 2025 volvió a ser codiciado: el Barça y, según rumores, el Bayern, que luego fichó a Luis Díaz, lo tantearon. El campeón alemán le ofreció un alto salario, pero sus esfuerzos fueron en vano.

  • Nico Williams: «La puerta del Barça se ha cerrado para siempre»

    El deseo de Williams de cambiar de aires molestó en Bilbao. Unos desconocidos grafitaron un mural donde aparecía con su hermano Iñaki y le escribieron: «Tanto si te vas como si te quedas, has perdido nuestro respeto». El Athletic le mostró apoyo, pero él prefería volver al Barça.

    Por eso rechazó una primera oferta de renovación y, a finales de junio de 2025, se habló de un precontrato con el Barça, donde esperaba jugar con su amigo Yamal y encajar en el estilo de Hansi Flick.

    Sin embargo, a principios de julio de 2025 se confirmó que no iría al Barça, que ya lo esperaba. Finalmente firmó un contrato de larga duración con el Athletic hasta 2035. En el vídeo de la renovación, Williams aludió a las pintadas y añadió «2035» sobre su imagen.

    «A la hora de tomar decisiones, lo más importante para mí es escuchar a mi corazón», dijo en Instagram. «Estoy donde quiero estar, con mi gente. Este es mi hogar». En Barcelona la decisión provocó gran decepción: al parecer, el internacional español ni siquiera rechazó personalmente la oferta, lo que cerró para siempre la puerta del Barça.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams ha tenido una temporada desastrosa

    Tras no poder fichar por el club de sus sueños, Williams se centró en las ventajas de quedarse en Bilbao. «Tenemos una temporada larga y retos como la Liga de Campeones, donde todos queremos jugar. ¿Qué hay más bonito que hacerlo con el club de mi vida? Quiero seguir haciendo historia», declaró tras su renovación.

    Tras brillar con España en la semifinal de la Liga de Naciones contra Francia en junio de 2025 (un gol y una asistencia en la victoria 5-4), quiere dejar atrás el malestar que generaron sus planes de salida y volver a ser referente. Sobre todo porque tenía muchas ganas de jugar la Liga de Campeones.

    La temporada 2025/26 empezó bien: en la primera jornada marcó un gol y dio dos asistencias en la victoria 3-2 sobre el Sevilla, pero pronto perdió protagonismo. En la Champions, donde el Bilbao quedó eliminado tras la fase de grupos, solo fue titular dos veces por lesión; sumó tres partidos en total y sus primeras actuaciones en la máxima competición quedaron lejos de lo esperado.

    La ingle, en especial, le causó problemas y, para un estilo basado en dinamismo y cambios de dirección, cualquier limitación física resultó letal. Así, Williams no cuajó y pasó la temporada luchando por recuperarse. En la última jornada se lesionó el muslo y, durante un tiempo, temió perderse el Mundial 2026.

  • ¿Podrá Nico Williams volver a brillar en el Mundial?

    Williams jugó por última vez con la selección en septiembre de 2025, en la eliminatoria mundialista contra Turquía que acabó 6-0. Una lesión lo marginó varias semanas.

    Pese a ello, el seleccionador Luis de la Fuente lo incluye en la lista para el Mundial, consciente de su importancia en la Eurocopa y sin querer prescindir de él.

    Al igual que Lamine Yamal, lesionado en abril, Williams ha vuelto hace poco a los entrenamientos. Los problemas en el muslo parecen superados, aunque su presencia el lunes contra Cabo Verde aún no está confirmada. Si está al 100 %, su velocidad lo convierte en la primera opción para la banda.

    De estar al 100 %, su velocidad lo mantendría como primera opción. ¿Será este verano un nuevo impulso para Williams?

  • Nico Williams: sus participaciones en torneos con la selección española hasta la fecha

    Mundial 2022:


    Partidos disputados

    4

    Goles

    0

    Asistencias

    0

    Resultados

    Octavos de final

    Eurocopa 2024:


    Partidos jugados

    6

    Goles

    2

    Asistencias

    1

    Resultado

    Campeón de Europa


World Cup
España crest
España
ESP
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV