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Neymar-WilliamsGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traducido por

Nico Williams dedica el triunfo de España en el Mundial a su «ídolo» Neymar tras la «preciosa» victoria en la final contra Argentina

N. Williams
Neymar
España
España vs Argentina
Argentina
World Cup

El delantero español Nico Williams dedicó la histórica victoria de La Roja en la final del Mundial ante Argentina a su «ídolo», Neymar. La estrella del Athletic Club dio la asistencia decisiva en la prórroga para el gol de Ferran Torres en el New York New Jersey Stadium, que dio a España su segundo título mundial, igualando a Francia y Uruguay.

  • La Roja se lleva la victoria

    Los campeones de Europa ganaron el título tras vencer en la prórroga a un rival con diez. El equipo de Luis de la Fuente dominó con 20 disparos frente a una Argentina muy defensiva, que apenas realizó tres. Williams, que entró en la segunda parte, impactó de inmediato en la delantera española, que bombardeó sin tregua a la tenaz Albiceleste.

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    Williams rinde homenaje a su ídolo futbolístico

    El jugador de 24 años celebró el título y, sorpresivamente, se lo dedicó al 10 de Brasil, eliminado en octavos con la Seleção. «Estoy muy feliz, es lo más bonito. Neymar es mi ídolo, espero que nos vea; esto también es para él», dijo a Caze TV.

  • Torres logra una victoria histórica

    Bajo un sol abrasador, la final se inclinó a favor de los vencedores justo antes de la prórroga, cuando Enzo Fernández fue expulsado por una entrada temeraria sobre Pau Cubarsi. Al inicio del segundo tiempo extra, Williams avanzó por la banda y, con un preciso cabezazo, dejó el balón en los pies de Ferran Torres, quien definió con exactitud. Antes, Williams ya había marcado, pero el gol fue anulado por una falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

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    ¿Qué nos depara el futuro?

    Con este triunfo, La Roja hace historia al ser el primer país en tener al mismo tiempo los títulos mundiales masculino y femenino. Se espera que su joven plantilla, con talentos como Lamine Yamal, mantenga el dominio de cara al próximo ciclo tras el parón internacional. Williams volverá al Athletic Club, pero antes disfrutará de unas merecidas vacaciones.