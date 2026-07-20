Nico Williams dedica el triunfo de España en el Mundial a su «ídolo» Neymar tras la «preciosa» victoria en la final contra Argentina

Bajo un sol abrasador, la final se inclinó a favor de los vencedores justo antes de la prórroga, cuando Enzo Fernández fue expulsado por una entrada temeraria sobre Pau Cubarsi. Al inicio del segundo tiempo extra, Williams avanzó por la banda y, con un preciso cabezazo, dejó el balón en los pies de Ferran Torres, quien definió con exactitud. Antes, Williams ya había marcado, pero el gol fue anulado por una falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.