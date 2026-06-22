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Nico Schlotterbeck sigue «asimilando» el duro golpe que supone su lesión, tras la baja del defensa alemán para el Mundial
El alemán Schlotterbeck queda descartado
El defensa alemán Schlotterbeck se ha pronunciado por primera vez tras confirmar su lesión, que le excluye del Mundial. El central del Borussia Dortmund estará de baja al menos dos meses por una rotura del ligamento medial del tobillo izquierdo.
Con 29 partidos internacionales, se lesionó en el triunfo por 2-1 ante Costa de Marfil: intentó seguir, pero tuvo que retirarse al descanso. Una resonancia confirmó la gravedad y su ausencia del resto del torneo.
Schlotterbeck rompe su silencio en las redes sociales
En un emotivo mensaje en redes sociales, Schlotterbeck pidió tiempo y privacidad para asimilar la situación, e instó a los aficionados a seguir apoyando a la selección. Destacó la importancia de la unidad de cara a la campaña de Alemania en el Mundial.
«Hola, aficionados: aún necesito algo de tiempo para asimilar lo ocurrido y hablar de ello más adelante. Por ahora, no haré declaraciones detalladas», escribió Schlotterbeck. «Lo importante ahora es el equipo. Se merece el apoyo de todos los alemanes. Mantengámonos unidos y demostremos que respaldamos a esta selección alemana tanto en los buenos momentos como en los difíciles, y que la apoyamos en su camino hacia el título mundial. Gracias por vuestra comprensión».
Nagelsmann respalda a un defensa «positivo»
A pesar de su lesión, Schlotterbeck se queda con la plantilla en Estados Unidos. El cuerpo técnico aplaude su decisión, pues el defensa sigue siendo un líder en el vestuario aunque no pueda jugar. El entrenador, Julian Nagelsmann, afirmó que el grupo hace todo lo posible para mantener alta su moral.
«Todos hemos intentado animarle. Es un chico muy positivo que ya mira hacia adelante», afirmó Nagelsmann. El técnico valora la presencia del jugador de 26 años y destacó que su decisión de quedarse es «una buena señal, porque también tiene influencia fuera del terreno de juego».
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Schlotterbeck, vinculado a la élite
Schlotterbeck renovó con el Dortmund hasta 2031, pero este verano podría fichar por un grande de Europa. Su contrato incluye una cláusula de rescisión válida hasta el 19 de julio: entre 50 y 60 millones de euros para un grupo selecto de clubes, entre ellos Real Madrid y Liverpool.