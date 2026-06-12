Nico Schlotterbeck reacciona al interés del Real Madrid, mientras José Mourinho quiere activar la cláusula de rescisión del central del Borussia Dortmund

En la concentración de la selección alemana en Estados Unidos, víspera de su debut, Schlotterbeck respondió a las especulaciones. Reconoció los rumores que lo vinculan con grandes clubes españoles, pero el defensa de 26 años reiteró que su foco está en el equipo de Julian Nagelsmann.

«Sí, claro que te enteras por los medios, pero, como dije hace semanas, ahora estoy totalmente centrado en el Mundial y en el primer partido. En Catar vimos cómo puede acabar un debut así. Es extremadamente importante, así que, aunque lo sepa, no ocupa mi cabeza», afirmó.