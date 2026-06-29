Nico Paz se queda, pues el Real Madrid mantiene la opción de recompra del jugador argentino

Paz seguirá en Italia tras el acuerdo entre el Madrid y el Como para que juegue con el equipo lariano en la temporada 2026-27. El centrocampista de 21 años, clave para el Como, continuará su progresión en un entorno familiar.

El club español emitió un comunicado confirmando el acuerdo, que se cerró tras el deseo del jugador de quedarse. Esta continuidad refuerza al Como, que quiere consolidar sus recientes éxitos con su joven estrella.











