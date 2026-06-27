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Como 1907 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

¡Nico Paz se queda! El Como acepta los 60 millones de euros del Real Madrid, que incluye una cláusula de recompra mejorada

Fichajes
N. Paz
Como
Primera División
Serie A
Real Madrid

El Como italiano ha logrado un impresionante golpe de efecto en el mercado de fichajes al aceptar una oferta de 60 millones de euros del Real Madrid para retener al mediapunta argentino Nico Paz. El ambicioso club de la Serie A ha logrado hacer frente con éxito al interés de otros equipos para mantener a su emblemático centrocampista a orillas del lago, aunque el gigante español se ha asegurado, en el proceso, una cláusula de recompra considerablemente más elevada.

  • Cómo garantizar el futuro de Paz

    Según La Gazzetta dello Sport, el Como ha recomprado a Paz al Real por 60 millones de euros. El club italiano actuó rápido para evitar que el gigante español ejerciera su opción de recompra a menor coste. Así, el talentoso mediapunta argentino se queda una temporada más a orillas del lago, reforzando al equipo para su debut en la Liga de Campeones.


    • Anuncios
  • Nico PazGetty Images

    Talisman se compromete con el proyecto

    Paz, de 21 años, ha sido clave para el Como las dos últimas temporadas. La pasada temporada marcó 12 goles en la Serie A y llevó al club a la Liga de Campeones. El Madrid pensaba activar su cláusula, y el Inter ofrecía una cifra elevada, pero el Como actuó rápido y por ahora se queda con Cesc Fábregas.

  • El Madrid conserva el control sobre el futuro

    Las complejas negociaciones obligaron a revisar el acuerdo inicial que llevó al canterano a Italia por solo 6 millones de euros hace dos veranos. En ese acuerdo, el club se reservó el 50 % de la plusvalía y cláusulas de recompra escalonadas; la segunda, de 10 millones, vencía el martes. Para obtener liquidez inmediata y financiar el proyecto de José Mourinho, el Madrid negoció un nuevo paquete de 60 millones en cuatro plazos anuales y fijó una opción de recompra de 80 millones para el próximo verano.

  • Como 1907 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Nos espera la prueba de la Liga de Campeones

    El Como debe equilibrar esta gran inversión con el Juego Limpio Financiero mientras construye una plantilla competitiva para una exigente temporada en varios frentes. Conservar a su gran estrella anima a la afición de cara a la inédita aventura europea en el Stadio Sinigaglia. Ahora la clave está en el mercado de verano, donde la directiva buscará reforzar la defensa para completar el mediocampo de estrellas de Fábregas.