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Nico Paz, del Como, fue trasladado al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza en el partido de la Serie A contra el Génova
Problemas de visión obligan a una sustitución
Según Football Italia, Paz vivió un momento aterrador el domingo por la tarde en el Estadio Luigi Ferraris. El joven de 21 años brillaba en el campo hasta que chocó frontalmente con el defensa del Genoa Alessandro Marcandalli en la primera parte. Paz se acercó varias veces a la banda para avisar al equipo médico de que veía borroso por un ojo. Al descanso fue reemplazado por Maxence Caqueret y trasladado de inmediato a un hospital para someterse a pruebas exhaustivas.
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Fábregas ofrece información sobre su estado de salud
Tras ganar 2-0 fuera de casa, Fábregas, técnico del Como, habló con la prensa sobre la salud de su estrella. Aseguró que el jugador está mejorando y que lo evalúan en el hospital. Sobre la sustitución, el técnico español añadió: «Tenía dificultades para ver bien. En cualquier caso, es importante para nosotros poder encontrar muchas soluciones diferentes en el equipo».
Autorización médica y repercusiones en la temporada
Los temores sobre la gravedad de la lesión en la cabeza de Paz se disiparon rápido. Sky Sport Italia confirmó más tarde que Paz recibió el alta hospitalaria tras pruebas sin secuelas y pudo viajar con el equipo. Su rápida recuperación es un impulso clave para un conjunto que depende de su creatividad. Esta temporada ha marcado 13 goles y dado ocho asistencias en 38 partidos oficiales, afianzándose como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Serie A.
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El Real Madrid aguarda su momento.
Paz se someterá primero a los protocolos para conmociones cerebrales antes de volver al entrenamiento completo. El Real Madrid, que sigue de cerca su evolución, mantiene una opción de recompra de 9 millones de euros y, según varios medios, planea ejercerla en el próximo mercado de verano.