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Nico O'Reilly revela la lección brutalmente sincera de Pep Guardiola que le ayudó a convertirse en una superestrella del Manchester City
Del papel de promesa de la cantera al de defensa de élite
Abrirse paso en el primer equipo del Manchester City es, sin duda, uno de los desafíos más difíciles del fútbol mundial, y exige mucho más que simple talento técnico natural. La transición de promesa del fútbol base a estrella consolidada del primer equipo requiere una enorme disciplina táctica, fortaleza mental y disposición para adaptarse a los estándares de entrenamiento más rigurosos del fútbol moderno.
Para O'Reilly, ese camino culminó en una sensacional temporada de eclosión el curso pasado, una racha de rendimiento que le valió el prestigioso premio al Jugador Joven del Año de la PFA, con el lateral izquierdo de 21 años afianzando claramente su condición de uno de los defensas jóvenes más ilusionantes de Europa.
Sin embargo, su camino hacia el estrellato a las órdenes del exentrenador Guardiola no estuvo exento de obstáculos, y necesitó un serio baño de realidad para llevar su juego a un nivel de élite.
- GOAL
O'Reilly detalla la dura dosis de realidad de Guardiola
Manejar las exigencias de un vestuario de élite requiere una evolución constante, y O'Reilly, en declaraciones exclusivas a Adebayo Akinfenwa en el pódcast Beast Mode On, reveló la crítica directa que terminó transformando su juego.
A pesar de contar con la calidad técnica propia de un canterano del City, el joven admitió que tuvo que cambiar drásticamente su ritmo de trabajo. El internacional inglés explicó cómo su exentrenador catalán le detalló exactamente qué le faltaba en su repertorio defensivo.
Dijo: "Cuando empecé con el primer equipo me dijo: 'Con el balón, ningún problema, pero sin balón necesitas ser más agresivo. Tener más hambre. Más deseo'. Y eso es algo que incorporé y fue lo que me ayudó a llegar donde estaba la temporada pasada y a la confianza que tenía en mí. Creo que esa fue la mayor lección que me dio".
Los sacrificios detrás del ascenso de una superestrella
El camino para convertirse en una pieza fija del actual equipo del City de Enzo Maresca comenzó mucho antes de las intervenciones tácticas de Guardiola. Alcanzar la cima de la Premier League exige un nivel de dedicación que a menudo aleja a los jóvenes aspirantes de sus iguales.
O'Reilly reflexionó sobre el coste personal de su formación futbolística y reconoció que sus años de adolescencia fueron muy distintos a los de sus amigos. El lateral explicó que los toques de queda tempranos y los implacables horarios de entrenamiento eran requisitos innegociables para triunfar.
Añadió: "En la época del colegio, cuando eras más joven, con 14, 15, incluso algo menos. Tus amigos iban a fiestas, se quedaban por ahí hasta tarde y tú, de alguna manera, tenías que no ir y decir: 'No puedo ir, tengo entrenamiento'. Ese fue uno de los sacrificios, crecer de una forma distinta a la de los demás. Durante toda mi vida y mi carrera se lo he dedicado todo al fútbol. No creces como un chico normal".
Esos sacrificios tempranos sin duda han dado sus frutos, llevándole a medirse con los mejores del deporte, y O'Reilly señaló a Lionel Messi como el atacante más duro al que se ha enfrentado. De cara al futuro, la estrella del City también apuntó al prometedor jugador del Liverpool Rio Ngumoha para una enorme temporada 2026-27, describiendo al adolescente como un talento "muy, muy especial".
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