¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
cm grafica nico gonzalez
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Nico González está en Turín: el no a Spalletti, el tesoro que quiere la Juventus

Juventus
Fichajes
Atlético Madrid
Nico González

Entre el Atlético de Madrid y la Juventus todavía hay un punto muerto en el mercado por el argentino

Nico González está en Turín y se ha puesto a disposición de la Juventus, a la espera de conocer cuáles serán los movimientos del mercado de aquí al 1 de septiembre, día en que se cierra la ventana de fichajes de verano. Para el futbolista de la generación de 1998, sesión de entrenamiento intensa, como se desprende del vídeo publicado en los canales sociales del club.


El argentino, que regresa de las vacaciones después de haber disputado los Mundiales, perdidos en la final por su Argentina contra España, tiene contrato con la Juventus hasta el 30 de junio de 2029, pero su objetivo es no quedarse en la Continassa y su deseo es volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, club con el que jugó cedido en la temporada 2025-26, con un balance de 37 partidos y 5 goles.


  • Oferta y demanda

    El caso es conocido: el Atlético hizo lo necesario para no alcanzar las condiciones fijadas (número de partidos en LaLiga) con la Juventus para la obligación de compra por 32 millones, pero querría volver a tener a Nico a su disposición, planteando una nueva negociación con la Juve. La distancia entre los dos clubes, a día de hoy, sigue siendo amplia: frente a una oferta de los Colchoneros de 20-22 millones, la Juventus pide al menos 28-30, una convicción reforzada por el buen Mundial disputado por el extremo ofensivo de la selección argentina.


    • Anuncios

  • El no a Spalletti y el tesorito

    En este contexto ha irrumpido Spalletti, que no habría despreciado tener a Nico González a su disposición, pero ante un sondeo del técnico de la Juventus, la postura del jugador ha sido tajante: no existe la voluntad de volver a intentarlo con la Juve tras la negativa temporada 2024-25. La sensación es que se llegará cerca de los últimos compases del mercado para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes implicadas: la voluntad del jugador y del Atlético, y la necesidad de la Juve de obtener un pequeño tesoro útil para el mercado de fichajes.

  • EL VÍDEO DEL ENTRENAMIENTO



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Marsella crest
Marsella
OM
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV