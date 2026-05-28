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Niclas Fullkrug interesa a clubes de la MLS, La Liga y la Serie A, tras el rechazo del AC Milan a comprar al delantero del West Ham
El Milan rechaza el fichaje definitivo del delantero alemán
El AC Milan no ejercerá la opción de compra sobre Fullkrug tras una temporada decepcionante en San Siro. El club tenía un acuerdo para ficharlo del West Ham United por unos 5 millones de euros, pero su bajo rendimiento ha llevado a buscar otras opciones, según Sky Sports.
El delantero de 33 años apenas jugó 20 partidos, fue titular en solo tres y marcó un gol en 647 minutos. Como el club busca opciones más dinámicas, el exjugador del Borussia Dortmund volverá a Londres.
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Se avecina la eliminación del West Ham tras dos resultados decepcionantes
A pesar de tener contrato en el London Stadium hasta 2028, Fullkrug no tiene futuro en el West Ham United tras el descenso a la Championship. Los Hammers quieren deshacerse del veterano delantero por las restricciones económicas de la segunda división. Fullkrug cobra más de 3 millones de euros brutos al mes, una cifra que el club quiere eliminar de su masa salarial.
Su fichaje en 2024 costó 27 millones de euros más variables al Dortmund, pero las lesiones han limitado su impacto. Se perdió más de 30 partidos por lesiones y, en 29 encuentros, marcó solo tres goles. Jugador y club coinciden: lo mejor es separarse este verano.
Surge interés a nivel mundial por parte de la MLS y Europa
Según Sky Sports, pese a su bajo rendimiento reciente, el palmarés de Fullkrug atrae a clubes de todo el mundo. Se rumorea que varios equipos de la Major League Soccer, La Liga y la Serie A lo siguen. Su posible fichaje a bajo coste lo convierte en una opción atractiva a corto plazo para clubes que buscan experiencia en el área rival.
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Se vislumbra un posible regreso a la Bundesliga
Podría volver a Alemania: el Werder Bremen baraja su regreso, pero primero debe reducir drásticamente sus pretensiones salariales.
Para Fullkrug, el siguiente paso es clave: quiere dejar atrás lesiones y banquillo. Se quedó fuera del Mundial, sufrió un descenso y una cesión fallida, así que ahora decide entre la MLS, otra liga europea o volver a la Bundesliga.