Nicky Butt explica por qué «la gente se muestra distante» con Cristiano Ronaldo y revela cómo es su excompañero del Manchester United en el vestuario

A menudo se describe a Ronaldo como una figura individualista, pero Butt ha querido desmentir esos mitos al relatar con detalle sus experiencias personales con el ídolo portugués. El condecorado centrocampista, con seis Premier League y una Liga de Campeones en Old Trafford, compartió solo una temporada con el delantero tras su llegada en 2003. Butt asegura que la actual estrella del Al-Nassr es un bromista nato que disfruta del compañerismo del vestuario.

En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Butt explicó: «En realidad, Cristiano es un chico muy simpático. Es un tipo estupendo, muy divertido, y se mete de lleno en todas las bromas. Obviamente, es una megaestrella, un multimillonario, pero en realidad es un buen chico con el que charlar. El problema lo tienen los demás, que se muestran un poco distantes con él porque le tienen un gran respeto».