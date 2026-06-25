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Nicky Butt explica por qué «la gente se muestra distante» con Cristiano Ronaldo y revela cómo es su excompañero del Manchester United en el vestuario
La realidad del personaje de Ronaldo
A menudo se describe a Ronaldo como una figura individualista, pero Butt ha querido desmentir esos mitos al relatar con detalle sus experiencias personales con el ídolo portugués. El condecorado centrocampista, con seis Premier League y una Liga de Campeones en Old Trafford, compartió solo una temporada con el delantero tras su llegada en 2003. Butt asegura que la actual estrella del Al-Nassr es un bromista nato que disfruta del compañerismo del vestuario.
En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Butt explicó: «En realidad, Cristiano es un chico muy simpático. Es un tipo estupendo, muy divertido, y se mete de lleno en todas las bromas. Obviamente, es una megaestrella, un multimillonario, pero en realidad es un buen chico con el que charlar. El problema lo tienen los demás, que se muestran un poco distantes con él porque le tienen un gran respeto».
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Reflexiones sobre el debate en torno al espíritu de equipo
A Ronaldo se le ha criticado a menudo por su aparente escaso esfuerzo defensivo, sobre todo en sus últimos años. Sin embargo, Butt asegura que este estilo es una decisión estratégica, no una falta de compromiso con el equipo. Y lo compara con su eterno rival, Lionel Messi: ambos dosifican su energía.
«Está presente, es un jugador muy bueno en el juego de equipo. Puede que no lo parezca en el campo, puede dar la impresión de que se limita a estar ahí de pie», añadió Butt. «Pero Lionel Messi hace lo mismo: han alcanzado un cierto nivel y una cierta edad, y ya no se dedican solo a correr de un lado a otro, sino que ahorran energía para marcar goles. La gente dice que puede ser un problema para el equipo cuando las cosas van mal, pero cuando van bien y tienen la posesión, es una amenaza y lo ha demostrado en numerosas ocasiones».
Silenciar a los críticos en el gran escenario
El debate sobre el papel de Ronaldo en el fútbol de élite se intensificó durante el Mundial 2026. Tras el 1-1 ante la República Democrática del Congo, varios comentaristas pidieron su reemplazo. Pero el delantero de 41 años respondió con dos goles en la goleada 5-0 a Uzbekistán. Ese giro llevó a la leyenda del United, Rio Ferdinand, a defender con pasión al capitán luso en redes.
Ferdinand respondió con dureza a los críticos, diciendo: «¡Cristiano! ¡Dios mío, esto es lo que hace! En serio: Cristiano Ronaldo ya ha dejado su huella en este Mundial. ¿Y sabéis qué? Para todos los escépticos... ¿Cómo podéis dudar de un hombre que va camino de los 1.000 goles? Es el portugués con más goles en Mundiales, acaba de superar a Eusebio, y el único que ha marcado en seis ediciones. Decir que está acabado, que no debería jugar o que perjudica al equipo no tiene sentido. No hay muchos delanteros en el mundo con su movimiento».
- AFP
La mentalidad de ganador sigue intacta
Butt recordó que Ronaldo da lo mejor de sí cuando la gente duda de él, algo que demuestra desde su llegada a Manchester siendo adolescente. «Sabía que se recuperaría de ese mal primer partido; todos tuvimos un bache», afirmó Butt. «Siempre ha demostrado que la gente se equivoca, y eso hace desde que era un chaval».
Ahora Portugal y Ronaldo se centran en el último partido de la fase de grupos ante Colombia. La selección sudamericana lidera con seis puntos y Portugal le sigue con cuatro tras empatar con la República Democrática del Congo. Los portugueses necesitan ganar para terminar primeros, y Ronaldo busca mantener su racha goleadora para llevar a su país a las eliminatorias.