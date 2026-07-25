Nicky Butt critica el «ridículo» sistema del Manchester United, mientras a los aficionados se les bloquean los abonos de temporada antes del inicio de la nueva temporada

En declaraciones a Paddy Power, Butt criticó el sistema y pidió que los aficionados puedan ceder sus entradas a conocidos si no pueden ir al partido.

«Ese sistema es ridículo. Si pagas algo, debes poder dárselo a quien quieras», afirmó Butt. «Yo se lo he dado a mi hijo y a sus amigos. Si compras un abono de temporada y quieres cedérselo a seis familiares o amigos, ¿qué daño hace?

«No estoy de acuerdo con la reventa en ningún recinto. Esto no es reventa. Si se las das a gente que conoces… ¿y si tienes seis sobrinos? Es una locura. No lo entiendo. Mientras no las revendas para sacar beneficio, creo que está bien compartirlas».