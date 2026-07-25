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Nicky Butt critica el «ridículo» sistema del Manchester United, mientras a los aficionados se les bloquean los abonos de temporada antes del inicio de la nueva temporada
Butt cuestiona la política de entradas
Butt criticó la política de abonos del United tras la restricción de cuentas de varios aficionados, medida anticontrabando para la nueva temporada. El excentrocampista habló después de que miles de seguidores resultaran afectados, entre ellos Ruari, un niño de seis años con abono, cuya cuenta sigue bloqueada pese a la apelación de su familia.
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Exestrella arremete contra...
En declaraciones a Paddy Power, Butt criticó el sistema y pidió que los aficionados puedan ceder sus entradas a conocidos si no pueden ir al partido.
«Ese sistema es ridículo. Si pagas algo, debes poder dárselo a quien quieras», afirmó Butt. «Yo se lo he dado a mi hijo y a sus amigos. Si compras un abono de temporada y quieres cedérselo a seis familiares o amigos, ¿qué daño hace?
«No estoy de acuerdo con la reventa en ningún recinto. Esto no es reventa. Si se las das a gente que conoces… ¿y si tienes seis sobrinos? Es una locura. No lo entiendo. Mientras no las revendas para sacar beneficio, creo que está bien compartirlas».
Una familia, víctima de la campaña de represión
Katie, madre de Ruari, admitió gestionar 19 entradas para familiares y amigos en Old Trafford, pero negó venderlas con ánimo de lucro y afirmó ceder las no utilizadas por el canal oficial.
Según la BBC, el United afirmó que el patrón de actividad sugería que la cuenta se había gestionado al margen de sus procesos autorizados, aunque el club no acusó a la familia de revender entradas ni de utilizar bots. Katie ha presentado un nuevo recurso tras calificar la respuesta inicial de «rechazo automatizado por IA».
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Las apelaciones continúan antes del inicio de la temporada
La cuenta de Ruari sigue restringida tras la decisión del club, por lo que la familia se perderá el debut del United en la Premier League contra el Hull. Los Red Devils no comentaron este caso, pero recordaron que, la temporada pasada, medidas similares contra la reventa les permitieron recuperar más de 14 000 entradas valoradas en más de 1 millón de libras, redistribuidas luego por canales oficiales.
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