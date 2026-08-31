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Nick Woltemade plantea un «problema» de fichaje para el Newcastle, con Dietmar Hamann señalando la «mejor solución» para el delantero alemán antes de la fecha límite de verano
¿Cuánto gastó el Newcastle en Woltemade?
El Newcastle pagó una cifra récord para el club al fichar a Woltemade procedente del Stuttgart a finales de agosto de 2025. Con el Bayern de Múnich negándose a satisfacer las exigencias cada vez mayores de sus rivales nacionales, el camino quedó despejado para que el Newcastle cerrara una operación de 69 millones de libras (93 millones de dólares).
Un gol de la victoria en su debut contra el Wolves hizo que el jugador de 24 años se ganara el cariño de una fiel afición en el noreste de Inglaterra, pero marcó en propia puerta contra el Sunderland, su gran rival, apenas unas semanas después.
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¿Cuántos goles ha marcado Woltemade con el Newcastle?
Terminó la temporada con dobles cifras, tras ver puerta en 11 ocasiones entre todas las competiciones, pero hacerse con un puesto garantizado en el once titular resultó difícil. Así ha seguido siendo después de ver cómo Eddie Howe cedía las riendas del banquillo a Matthias Jaissle.
Con Yoane Wissa y Will Osula liderando la línea de ataque, surgen dudas sobre si Woltemade tiene futuro a largo plazo en el Newcastle.
¿Le vendría bien a Woltemade otro traspaso?
Preguntado sobre si otro movimiento podría ser la mejor opción para todas las partes, teniendo también que entrar en la ecuación un puesto en la selección de Alemania, el excentrocampista de las Urracas Hamann, hablando en asociación con Betinia, dijo a GOAL al hablar sobre su compatriota: «El problema es si pagas tanto dinero. El Bayern de Múnich ofreció 55 o 60 millones, y entonces aparece el Newcastle y paga 85 o 90. Así que creo que en aquel momento para el Stuttgart fue una decisión bastante fácil dejarle salir.
«Y empezó bien, y luego se dio de bruces con un muro por alguna razón. He oído informaciones en Alemania de que no se ha asentado. Bueno, pensé que no puedo verlo realmente con un chico joven yéndose allí. Obviamente, yo he estado allí. Si tiene un poco de éxito, no hay muchos lugares mejores que Newcastle para jugar. La afición es absolutamente extraordinaria.
«Y si no hubiera llegado un entrenador alemán en verano, habría dicho que se va seguro. Ahora puede que haya una posibilidad porque oigo que ha intentado encajarlo y sacar lo mejor de él.
«Pero creo que probablemente, para ambas partes, lo mejor sería que hubiera una solución, quizá una cesión de un año con opción de compra. Pero el problema, como he dicho, es que si pagas tanto dinero, no creo que recuperen el dinero que pagaron por él. Así que estás hablando de una cesión, esperando hacerlo bien con una opción si juega una determinada cantidad de partidos o los goles que marque.
«La otra cosa es que en Alemania no hay demasiados clubes capaces de permitirse una cantidad así. Probablemente solo el Bayern de Múnich. El Dortmund, apurando, pero ha fichado a un par de jugadores esta temporada. Así que solo hay un número limitado de clubes. Probablemente estamos hablando de dos o tres clubes que puedan siquiera asumir una cesión porque probablemente también tenga un salario elevado.»
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¿Dónde podría acabar el delantero alemán Woltemade?
El Dortmund ha sido relacionado de forma tentativa con una ofensiva de última hora por Woltemade, mientras que el Bayern ya no está interesado en hacerse con el delantero de zancada pausada, ya que el prolífico capitán de Inglaterra sigue liderando su ataque.
También se ha especulado con un cambio a Italia, con la Juventus y el Nápoles entre los clubes supuestamente interesados en llevar al delantero alemán a la Serie A. El Newcastle podría decidir rechazar todas las acometidas, después de que el club ya se haya desprendido de Sandro Tonali, Bruno Guimaraes y Anthony Gordon en lo que ha sido un verano complicado en Tyneside.
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