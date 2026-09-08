AFP
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«¡Ni una palabra!»: cómo el Barcelona advirtió a Hansi Flick que evitara los juegos mentales de José Mourinho tras el regreso del Real Madrid
El Barcelona recela del pasado
Desde que se hizo cargo del Camp Nou, Flick ha recibido elogios por su forma serena y comedida de gestionar a la prensa española. El técnico alemán ha evitado la polémica de manera constante, y ha preferido mantener las ruedas de prensa centradas estrictamente en los próximos rivales en lugar de dejarse arrastrar por el ruido externo.
Sin embargo, el reciente regreso de Mourinho al banquillo del Real Madrid provocó una intervención directa desde la cúpula del Barcelona. Según SPORT, los responsables del club informaron a su entrenador sobre la naturaleza volátil de la primera etapa de Mourinho en la capital española.
El gigante catalán está decidido a evitar que se repita el ambiente tóxico que anteriormente definió la rivalidad. Los directivos recordaron específicamente a Flick las intensas batallas psicológicas de Mourinho con su exentrenador Pep Guardiola, así como el infame altercado en la banda en el que metió el dedo en el ojo al fallecido técnico del Barcelona Tito Vilanova.
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«¡Ni una palabra!»
Tras recibir una explicación sobre la oscura historia de este enfrentamiento, el Barcelona dio a Flick una directriz clarísima con respecto a su homólogo en el banquillo. El informe asegura que la instrucción desde los despachos fue absoluta: «Ni una palabra sobre Mourinho o el Real Madrid».
Flick ha acatado estrictamente esa consigna, aunque Mourinho ya ha lanzado los primeros avisos. El técnico portugués ha hecho referencia públicamente al caso Negreira, al tiempo que ha elogiado el trabajo realizado por Flick y el director deportivo Deco.
Cuando le preguntaron por la llegada de Mourinho antes del estreno liguero del Barcelona contra el Elche, Flick cortó de inmediato esa línea de preguntas. Respondió con sequedad: «¿Jugamos mañana contra el Real Madrid? Entonces pregúntame por el Elche».
Mantener la paz
La estrategia en los despachos del Camp Nou pasa por negar a Mourinho el oxígeno que necesita para encender una disputa pública. Al negarse a entrar al trapo, el Barcelona espera mantener el foco firmemente en el terreno de juego y proteger su vestuario de una presión externa innecesaria.
Aunque se percibe que el enfoque actual de Mourinho es ligeramente menos confrontativo que en su etapa anterior, el Barcelona sigue siendo muy cauteloso con los juegos mentales del técnico portugués. En el club creen que el veterano entrenador podría volver fácilmente a sus tácticas combativas si detecta una oportunidad de desestabilizar a su eterno rival.
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Se acerca la prueba definitiva
La determinación diplomática de Flick afrontará su examen más duro cuando el Barcelona reciba al Real Madrid en el primer Clásico de esta temporada, el 25 de octubre. El duelo en el Camp Nou obligará al alemán a afrontar por fin de frente las preguntas sobre Mourinho y la rivalidad histórica.
A pesar del inevitable circo mediático que rodeará al partido, se espera que Flick mantenga su enfoque prudente. Su principal reto será manejar las ruedas de prensa previas al encuentro sin dejar ninguna declaración que pueda ser utilizada por el entorno del Madrid, manteniendo a su plantilla completamente centrada en sumar tres puntos vitales en LaLiga.
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