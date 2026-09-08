Desde que se hizo cargo del Camp Nou, Flick ha recibido elogios por su forma serena y comedida de gestionar a la prensa española. El técnico alemán ha evitado la polémica de manera constante, y ha preferido mantener las ruedas de prensa centradas estrictamente en los próximos rivales en lugar de dejarse arrastrar por el ruido externo.

Sin embargo, el reciente regreso de Mourinho al banquillo del Real Madrid provocó una intervención directa desde la cúpula del Barcelona. Según SPORT, los responsables del club informaron a su entrenador sobre la naturaleza volátil de la primera etapa de Mourinho en la capital española.

El gigante catalán está decidido a evitar que se repita el ambiente tóxico que anteriormente definió la rivalidad. Los directivos recordaron específicamente a Flick las intensas batallas psicológicas de Mourinho con su exentrenador Pep Guardiola, así como el infame altercado en la banda en el que metió el dedo en el ojo al fallecido técnico del Barcelona Tito Vilanova.