Alineado como delantero centro, Ronaldo pasó gran parte del partido merodeando entre los defensas congoleños. A veces esperaba en fuera de juego a que retrocedieran hasta su altura. A veces parecía tan quieto como Lumumba Vea, el famoso aficionado congoleño que pasa los partidos sobre un podio con el brazo derecho alzado, imitando la estatua del héroe Patrice Lumumba. Por las restricciones de entrada relacionadas con el ébola se perdió el debut, pero se espera que esté en los dos partidos restantes de la fase de grupos.

Intentó un regate sin éxito por la izquierda del área, cayó al intentar una chilena y mostró molestia al gesticular porque sus compañeros no le apoyaban. No participó en el tempranero gol de João Neves.

Portugal, pese a su talento, se limitó a administrar la ventaja. El letargo de Ronaldo se contagió al equipo, hasta que Congo empató en el añadido de la primera parte. Entonces el astro criticó a su portero, Diogo Costa, ante todos. Él mismo renunció a cualquier tarea defensiva.

Para ser justos, Messi tampoco brilló ante Argelia por su despliegue físico, aunque al menos buscó el balón. En la primera parte contra el Congo, Ronaldo sumó 0 tiros, 0 regates, 16 pases, 15 hacia atrás.