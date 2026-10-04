Fàbregas se ha sincerado sobre el camino poco convencional que le llevó al Stadio Giuseppe Sinigaglia, y ha admitido que el club ni siquiera estaba en su radar a pesar de sus vínculos personales con la región. Después de disfrutar de una brillante carrera como jugador en Barcelona, Chelsea y Arsenal, el español tomó la sorprendente decisión de marcharse al Como, en la Serie B, para poner fin a su etapa como futbolista antes de pasar rápidamente al banquillo. El movimiento ha resultado ser un acierto, ya que ha dirigido un ascenso histórico que recientemente culminó con la primera clasificación del club para la Champions League.

Al recordar la decisión de unirse al conjunto italiano durante una aparición en el Festival dello Sport de Trento, Fàbregas explicó que su elección estuvo impulsada por la intuición más que por un conocimiento profundo de la historia del club. "El proyecto del Como empezó de una manera bastante extraña, porque tenía unas cuantas propuestas, pero simplemente sentí que esta era la decisión correcta. A veces solo tienes que seguir tu instinto", dijo el campeón del mundo, según Football Italia. "Curiosamente, había estado en Como unas cuantas veces de vacaciones, pero ni siquiera sabía que aquí había un equipo de fútbol".