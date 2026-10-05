Hablar de Kylian Mbappé en el Real Madrid ya no es un simple debate técnico sobre goles y números, sino que se ha convertido en una crisis de comportamiento y pertenencia que amenaza la imagen de la estrella francesa dentro del Santiago Bernabéu, hasta el punto de que la pregunta que surge es: ¿hay alguien capaz de controlar a Mbappé, aunque sea el propio José Mourinho?
Ni siquiera Mourinho logró domarlo: Mbappé pone al Real Madrid en un aprieto con la afición
Creciente preocupación en Madrid
En los pasillos del Real Madrid, las respuestas oficiales siempre coinciden: "Mbappé cuenta con la aprobación del club en todo lo que hace", pero este relato ya no convence a la afición merengue, que ve a un jugador que actúa a su antojo, al margen del equipo e incluso, en ocasiones, al margen de la selección de su país.
Cada imagen fuera del campo se convierte en una historia que genera preocupación, especialmente con el descenso de los resultados en los últimos años.
Desde su llegada en el verano de 2024 como "la pieza que faltaba" al equipo coronado con su decimoquinto título de la Liga de Campeones de Europa, Mbappé ha demostrado ser un goleador excepcional en lo que a cifras se refiere, pero esos goles no se han traducido en ningún título importante, y el Real Madrid no se ha convertido en un equipo mejor. Es más, el nivel de sus estrellas ha caído, y a la cabeza de ellas Vinicius Junior, que parece totalmente alejado del jugador que estuvo a punto de coronarse con el Balón de Oro.
Una recuperación a distancia que desata la ira
La última fuente de descontento fue la forma en que Mbappé se recuperó de su reciente lesión, sufrida durante el partido ante Turquía.
A diferencia de todos sus compañeros, que siguen sus programas de rehabilitación dentro de Valdebebas, el francés se limitó a unas revisiones médicas que no superaron la media hora en las instalaciones del club al día siguiente de la lesión, para luego continuar su programa de recuperación a distancia, algo que se interpretó como un claro malentendido y que provocó duras críticas en la prensa madridista y en las redes sociales.
Mbappé desafía las advertencias de Mourinho
Para colmo, la aparición de Mbappé el domingo en varios vídeos montando en bicicleta, pocos días después de las declaraciones de Mourinho en las que advirtió a sus jugadores profesionales diciendo: "No puedes montar en bicicleta", agravó la situación. Aunque las palabras del técnico portugués fueron generales y no iban dirigidas específicamente a Mbappé, la coincidencia reavivó la polémica sobre el compromiso del francés.
La mayor apuesta de Mourinho en estos momentos es extraer la mejor versión del dúo formado por Mbappé y Vinícius, algo en lo que fracasaron sus antecesores.
Pero el cambio de entrenador no ha puesto fin a la polémica, pues la afición exige al delantero aquello que no aparece en las estadísticas: compromiso, espíritu de liderazgo y comportarse como un verdadero líder en los momentos difíciles, aplicando su célebre frase a Raúl Asencio: "Eres jugador del Real Madrid las 24 horas del día", un mensaje que muchos consideran que solo llega a quienes están en la parte más baja de la pirámide.
Un historial repleto de polémicas
La polémica en torno a Mbappé no es nueva; en octubre de 2024, meses después de su incorporación, fue visto en una discoteca de Estocolmo durante un parón internacional en el que había sido descartado de la selección de Francia por una lesión muscular.
Y el pasado mes de marzo, viajó a París para consultar a un médico especialista en su rodilla mientras el equipo estaba ocupado con sus compromisos, pero las imágenes de sus cenas con su pareja eclipsaron el aspecto médico.
La crisis alcanzó su punto álgido cuando se rumoreó que el cuerpo médico había examinado la rodilla equivocada, algo que Mbappé desmintió públicamente el 25 de marzo al afirmar: "La información que indica que examinaron la rodilla equivocada no es cierta", al tiempo que reconoció que la deficiente comunicación contribuyó al malentendido.
La imagen más embarazosa, sin embargo, fue la del pasado mes de mayo, cuando se captaron fotos suyas a bordo de un yate en Cerdeña en compañía de su pareja durante unas vacaciones debido a una lesión muscular, mientras sus compañeros luchaban por aplazar la coronación del Barcelona con el título antes de un Clásico decisivo: una instantánea que devolvió al primer plano la teoría de su "desaparición en los momentos decisivos".
Y su ausencia en partidos clave, como la eliminación de la Copa del Rey ante el Albacete en enero en el primer partido de Arbeloa, y su ausencia en el enfrentamiento del 10 de mayo, acrecentaron las críticas.
Además, la disputa estalló públicamente tras el partido ante el Oviedo el 14 de mayo, cuando justificó su exclusión diciendo que Arbeloa le había comunicado que era el cuarto delantero, algo que el técnico desmintió.
Incluso en el propio Bernabéu, no se libró de los pitidos contra el Alavés el 21 de abril tras la eliminación europea ante el Bayern de Múnich.
Y sus declaraciones del 7 de septiembre, cuando se preguntó por qué solo él y Vinicius eran señalados en el rendimiento defensivo, confirmaron que la grieta sigue abierta.
Encuesta Villarreal
Ahora, todas las miradas se dirigen al sábado 10 de octubre, cuando el Real Madrid reciba al Villarreal tras el parón, de vuelta a la realidad después de la derrota en el derbi.
La participación de Mbappé sigue sin estar confirmada y depende de su recuperación, pero, si se produce, será un auténtico referéndum ante una afición que ha demostrado que no se andará con contemplaciones, aunque el astro francés haya dado a entender en más de una ocasión que le da igual.
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