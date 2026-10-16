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«¡Ni siquiera me interesa!»: La leyenda del Manchester United Paul Parker explica por qué rechazaría a Erling Haaland e insta al club a fichar a una joven promesa del Manchester City en su lugar
Parker explica el rechazo a Haaland
En un mundo del fútbol en el que casi todos los clubes de élite buscan desesperadamente un goleador del calibre de Haaland, Parker ha expresado una opinión a contracorriente que sin duda suscitará debate entre los aficionados del Manchester United. El exlateral del club, que ganó numerosos títulos durante su etapa allí a principios de la década de 1990, ha afirmado que rechazaría la oportunidad de incorporar a la estrella del Manchester City. Aunque las cifras goleadoras de Haaland no tienen parangón en la era moderna, Parker no está convencido de que el perfil del delantero encaje con el equipo que quiere ver en el United.
Al hablar de un posible fichaje del noruego, Parker fue tajante sobre sus preferencias para la plantilla. «Probablemente tampoco sea realista, pero no ficharía a Haaland para el Manchester United. No querría verle en el club por su forma de jugar. Le diría que no. Es una opción evidente para cualquiera, pero para mí no. Ni siquiera me interesa», declaró a Mirror.
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Identificados los objetivos de fichaje para la defensa
En lugar de centrarse en grandes fichajes para el ataque, Parker cree que la prioridad del Manchester United debe ser dar estabilidad a su defensa. Ha señalado a dos jugadores en particular que, a su juicio, aportarían la contundencia y la serenidad necesarias a una zaga que a menudo se ha mostrado vulnerable.
Mostró un claro interés por ambos perfiles: «Yo me fijaría en Nico O'Reilly y Marc Guehi. Nico O'Reilly es un jugador extraordinario. Elliot Anderson no me interesa en absoluto. Guehi no es el jugador que era en el Crystal Palace, pero el Manchester United necesita poner orden en su línea de cuatro defensas y él es el jugador en el que me fijaría».
La oportunidad perdida de Solskjaer
El debate sobre Haaland y el Manchester United no es nuevo. El exentrenador Ole Gunnar Solskjaer ya contó lo cerca que estuvo el club de ficharlo antes de que su precio se disparase. Solskjaer trabajó con su compatriota en el Molde y reconoció el potencial del delantero mucho antes de que el resto del mundo se diera cuenta.
Solskjaer explicó la cronología de los hechos y señaló que se puso en contacto con el club ya en 2018: «Tuve a Haaland en el Molde durante dos temporadas. El verano antes de llegar aquí llamé al club y les dije: “Tenéis que fichar a este chico. Será un jugador de primer nivel”. Fue en junio, julio de 2018, y dijeron que no. Ya tenían suficientes informes sobre jugadores».
Y añadió: «Después me convertí en entrenador interino y ya habíamos vendido a Haaland al RB Salzburgo. Le dije al club de inmediato que lo fichara mientras tuviera una cláusula de rescisión. Entonces lo sabíamos, y nadie más habría pagado los 20 millones de euros. Habría sido una ganga. Fue decisión del club no intentar ficharlo en aquel momento. Nunca presentamos una oferta ni intentamos ficharlo hasta que empezó a marcar goles con el Salzburgo. Para entonces ya estaban interesados el Borussia Dortmund, la Juventus y todo el mundo. Su cláusula de rescisión seguía siendo buena: 60 millones de euros».
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La realidad que bate récords
Mientras los aficionados del Manchester United pueden preguntarse qué podría haber sido, Haaland ha pasado su etapa en Inglaterra batiendo todos los récords a su alcance. Su impacto en el Manchester City ha sido histórico: ha ayudado al equipo a conquistar varios títulos de la Premier League y una ansiada corona europea. Su estado de forma reciente le ha permitido superar a algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, incluido Lionel Messi. Las estadísticas muestran que Haaland necesitó solo 60 partidos para alcanzar los 60 goles en la máxima competición europea, una marca que Messi tardó 80 partidos en alcanzar durante su brillante trayectoria en el Barcelona.
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