El debate sobre Haaland y el Manchester United no es nuevo. El exentrenador Ole Gunnar Solskjaer ya contó lo cerca que estuvo el club de ficharlo antes de que su precio se disparase. Solskjaer trabajó con su compatriota en el Molde y reconoció el potencial del delantero mucho antes de que el resto del mundo se diera cuenta.

Solskjaer explicó la cronología de los hechos y señaló que se puso en contacto con el club ya en 2018: «Tuve a Haaland en el Molde durante dos temporadas. El verano antes de llegar aquí llamé al club y les dije: “Tenéis que fichar a este chico. Será un jugador de primer nivel”. Fue en junio, julio de 2018, y dijeron que no. Ya tenían suficientes informes sobre jugadores».

Y añadió: «Después me convertí en entrenador interino y ya habíamos vendido a Haaland al RB Salzburgo. Le dije al club de inmediato que lo fichara mientras tuviera una cláusula de rescisión. Entonces lo sabíamos, y nadie más habría pagado los 20 millones de euros. Habría sido una ganga. Fue decisión del club no intentar ficharlo en aquel momento. Nunca presentamos una oferta ni intentamos ficharlo hasta que empezó a marcar goles con el Salzburgo. Para entonces ya estaban interesados el Borussia Dortmund, la Juventus y todo el mundo. Su cláusula de rescisión seguía siendo buena: 60 millones de euros».