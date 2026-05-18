«Ni por asomo» - El exdelantero del Celtic Kyogo Furuhashi plantea un dilema de fichaje a Tom Brady y al Birmingham tras convertirse en un fracaso de 10 millones de libras

Al preguntarle qué ha fallado con Kyogo, ahora que se rumorea su salida del Birmingham, la exestrella de los Blues, Morrison —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con Freebets.com—, afirmó: «No entiendo por qué no le está yendo bien, porque en el Celtic su movimiento, las ocasiones que creaba y los goles que marcaba eran fantásticos.

En Birmingham City tenía ocasiones, pero no las aprovechaba. Es solo falta de confianza. Su ritmo de trabajo es fantástico, pero un ‘9’ necesita marcar. Tenía oportunidades, pero se precipitaba al rematar.

Si hubiera sido titular desde el principio y hubiera marcado varios goles, su confianza habría subido y habría seguido anotando, pero no ha ocurrido.

Es un jugador caro y el club busca recuperar algo de dinero, pero también podría quedarse y tener su temporada.

«Marcó en la Premiership escocesa, así que es una decisión difícil. Espero que se quede y que la próxima temporada sea la suya, pero nunca se sabe en el Birmingham City: tienen dinero para fichar y traspasar».