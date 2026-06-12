Según L'Equipe, el club alemán más laureado ha rechazado de nuevo cualquier intento de fichaje.
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«¡Ni por 150 millones conseguirían ni una sola pierna suya!» El presidente del FC Bayern vuelve a poner las cosas claras sobre Michael Olise
«No se iría ni por 200 millones de euros. Olise no tiene precio. Ni siquiera se iría por 500 millones. No estoy seguro de que el Real Madrid pudiera ficharlo por 150 millones», cita el periódico francés a un directivo muniqués anónimo.
El jugador de 24 años interesa especialmente al Real Madrid: Fabrizio Romano confirmó que los 150 millones mencionados por Florentino Pérez en su campaña electoral eran para el delantero del FCB.
Sin embargo, en cuanto surgieron los rumores, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, respondió con una rotunda negativa y declaró a Olise intransferible.
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El Real Madrid tampoco logra fichar a Julián Álvarez
El francés, con contrato en la Säbener Straße hasta 2029, es titular indiscutible gracias a sus excelentes actuaciones en las dos últimas temporadas. La pasada campaña sumó 53 participaciones en goles (22 goles y 31 asistencias) en 52 partidos oficiales, clave en la conquista del doblete.
«El FC Bayern cerró la puerta de golpe, tanto en privado como en público, y no quiso entablar negociación alguna», reveló Romano. Por eso, los blancos buscaron alternativas y se fijaron en el delantero Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.
Sin embargo, el Atlético rechazó de inmediato la propuesta, se remitió a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros y hasta la burló en X.