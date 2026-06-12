«¡Ni por 150 millones conseguirían ni una sola pierna suya!» El presidente del FC Bayern vuelve a poner las cosas claras sobre Michael Olise

«No se iría ni por 200 millones de euros. Olise no tiene precio. Ni siquiera se iría por 500 millones. No estoy seguro de que el Real Madrid pudiera ficharlo por 150 millones», cita el periódico francés a un directivo muniqués anónimo.

El jugador de 24 años interesa especialmente al Real Madrid: Fabrizio Romano confirmó que los 150 millones mencionados por Florentino Pérez en su campaña electoral eran para el delantero del FCB.

Sin embargo, en cuanto surgieron los rumores, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, respondió con una rotunda negativa y declaró a Olise intransferible.