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علي سمير

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Ni los saques de esquina salvaron al «elefante cojo»... De Manchester City a Arsenal: ¡gracias por el título de la Premier League!

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Arsenal
Manchester City
Analysis
Arsenal vs Bournemouth
Bournemouth
Premier League
M. Arteta
P. Guardiola
Chelsea vs Manchester City
Chelsea

El recuerdo del Aston Villa vuelve a acechar a los Gunners

«El Elefante» se cayó del árbol: ni sus corners ni sus cambios le valieron, y tampoco sirvieron los consejos de Mikel Arteta a la afición de llevar comida al partido. Hoy, en la jornada 32 de la Premier League, Arsenal perdió 2-1 contra Bournemouth en el Emirates Stadium.

Recordemos el 14 de abril de 2024, cuando cayó 2-0 ante Aston Villa en el mismo escenario: la historia se repite.

Aunque el Manchester City allanó el camino, el Arsenal se resiste y se aleja del título.

No es que se resista por capricho, sino por falta de carácter y de piezas clave que le permitan alcanzar el título que persigue desde 2004.

La derrota de hoy no es el fin del mundo, sino el fin de la esperanza, porque Pep Guardiola aprovechará la oportunidad, como hizo en 2023 y 2024.

Guardiola ha hecho todo lo posible por Arteta: ha empatado con Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham y Nottingham Forest, e incluso ha perdido contra Manchester United en los últimos 12 partidos; y, aun así, ¡el español no logra aprovechar la oportunidad!

Ni siquiera los saques de esquina, en los que Arteta confiaba, le sirvieron de nada; el fútbol decidió castigarlo en el momento oportuno.


  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    La respuesta se deduce del título

    El partido de hoy no fue cualquiera: la victoria amplió la ventaja a 12 puntos en la 32.ª jornada de la Premier League, con un encuentro aplazado a favor del Manchester City.

    Mientras, el Manchester City visitaba al Chelsea en un duelo complicado, por lo que la jornada se volvía clave en la pelea por la Premier.

    En el Emirates Stadium el ambiente no era prometedor: caras de preocupación y algo de esperanza. Todos saben que el Arsenal no está en su mejor momento, y la victoria ante el Sporting de Lisboa en la ida de cuartos de la Champions no tranquiliza.

    Ni siquiera la afición hizo el ruido habitual; parecía que jugadores y seguidores habían acordado ofrecer uno de los partidos más decepcionantes de la historia del club.

    Arteta, nervioso ante Iraola, se limitó a defender y acabó perdiendo sin reaccionar.

    El partido empezó y acabó igual: gol de Kropi en el 17’ y de Scott en el 74’, con un tanto intrascendente de Giociris por medio.

    Ninguna lesión explica el fracaso: el Arsenal funciona mal con todos o sin ellos.



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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Ni siquiera los saques de esquina les sirvieron de nada

    La mayor prueba de que «el elefante ha decidido tirarse del árbol» es la inestabilidad con la que ha jugado el Arsenal, lo que ha afectado incluso a aspectos básicos que antes le daban fuerza y solidez y que solían salvarlo en los momentos críticos.

    Si quieres saber si el Arsenal ganará la Premier League esta temporada, fíjate en la cara de sus jugadores cuando pierden o empatan: nadie sabe qué hacer ni hay un líder que guíe.

    Ni siquiera aprovecharon los 10 corners a favor ni otras jugadas a balón parado que podrían haberles devuelto al partido.

    Algunos alabarán la estrategia de Andoni Iraola, pero, si repasamos el partido, veremos que los jugadores no supieron moverse ni posicionarse dentro del área ante un rival, el Bournemouth, que tampoco brilla en balón parado.

    Es algo anormal e inaceptable: el mismo estilo y el mismo pánico de siempre cuando el Arsenal se acerca a un título.

    Si fuera posible, el Manchester City debería enviar este mensaje: «Gracias por ayudarnos; nos habéis regalado la Premier League por tercera vez, mientras que un “entrenador de nivel medio” como Arne Slot nos la arrebató la temporada pasada».



  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Estos son los acusados

    Mikel Arteta aún no ha aprendido la lección. ¿Acaso olvidó lo ocurrido contra el Southampton en su primera temporada en la Premier League?

    ¿Ya no recuerda el 2-0 contra el Aston Villa en la jornada 33 de la 2023/2024, que le costó el título por segundo año seguido?

    ¿Qué hizo durante el parón internacional, cuando ya sabía que su defensa había perdido solidez y que sus delanteros llevaban semanas lesionales?

    Y junto a Arteta están estos...

    - Martín Zubimendi: fichaje que parecía una trampa, pues lo quisieron Liverpool, Real Madrid y Barcelona.

    – Ben White: ya no es el mismo; driblarlo resulta más sencillo que vencer al Arsenal en el Emirates cuando está en lucha por el título.

    - Declan Rice: sombra de lo que fue en la primera mitad de la temporada.

    - Miles Lewis Skilley: que se vaya al Manchester United; si no entendía por qué no jugaba en el Arsenal, ¡ahora lo sabe!

    - Noni Madueke: Llevar un trozo de tela en la cabeza no te convierte en Ronaldinho; el brasileño, con 46 años, habría jugado mejor que tú hoy.

    - Gabriel Martinelli y Leandro Trossard: ¡podéis seguir los pasos de Skille cuando queráis!

    Ahora mira los partidos que le quedan al Arsenal y al City; puedes esperar que el Chelsea gane mañana a Guardiola, pero quien falla tanto no merece título.

    El City puede ganar al Chelsea en el partido aplazado y recortar la diferencia a 3 puntos. Luego recibirá al Arsenal, y si vence, igualará la puntuación. La realidad indica que la era de Arteta en el Emirates ha terminado.


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