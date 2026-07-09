Ni Juventus ni Milan: Hjulmand ficha por el Atlético de Madrid. Las cifras

Hjulmand, nacido en 1999, jugó en el Lecce de la Serie A entre 2021 y 2023. Entre 2021 y 2023 jugó 95 partidos sin marcar y ganó la Serie B. La Juventus lo siguió con Giuntoli y Comolli, y ahora se le vincula con el Milan tras la llegada de Ruben Amorim. En total, con el Sporting ha jugado 94 partidos, marcado 7 goles y conquistado dos ligasy una Copa de Portugal.



