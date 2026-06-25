Shilton capitaneó a los Tres Leones en el Mundial de 1990 y Kane lo hará en 2026. ¿Es él, como delantero, el más indicado? Pallister, en declaraciones a GOAL en colaboración con Spreadex Sports, respondió a la pregunta de si siempre preferiría entregar el brazalete a alguien con una visión global del partido: «Si no hay nadie más, quizá recurran a un delantero centro o a un portero.

Preferiblemente, creo que lo ideal sería un centrocampista que pueda ver todo el partido y esté en contacto con ambos extremos del campo; eso sería lo ideal. Incluso un defensa central que haya visto todo el partido desde su posición.

«Tuvimos a Alan Shearer como capitán en la Eurocopa. Yo jugué con Eric Cantona en el Manchester United cuando él era capitán. Peter Schmeichel lo hizo durante un par de partidos. Creo que todo depende de las personalidades.

«No veo a Harry Kane como el tipo de capitán que fueron John Terry, Bryan Robson o Roy Keane. Pero se puede liderar con el ejemplo y creo que eso es lo que hace Harry. Sin embargo, cuando buscas un capitán en el campo, prefieres que esté en el centro del juego, como Robson, Keane o Vieira».