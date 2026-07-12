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¡Ni enfermedad ni lesión! Thomas Tuchel explica por qué sustituyó a Declan Rice en la victoria de Inglaterra sobre Noruega en el Mundial
La apuesta táctica de Tuchel bajo el calor de Miami
Tuchel admitió que el calor y la humedad de Florida condicionaron sus cambios en la victoria ante Noruega. Con Inglaterra 1-0 abajo al descanso, el técnico alemán arriesgó con la entrada de Saka y Eze para dar frescura ofensiva a un equipo agotado. La jugada funcionó: un doblete de Jude Bellingham dio el pase a semifinales, aunque la salida de Rice, baluarte en el medio, sorprendió.
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Jugada ofensiva para romper el bloqueo profundo
El entrenador reveló que ya tenía planeado el cambio cuando Inglaterra perdía 1-0. Aunque empataron justo antes del descanso, Tuchel mantuvo su decisión para enviar un mensaje contundente a su plantilla: quería que ocuparan posiciones más adelantadas y superaran el planteamiento defensivo de Noruega.
Al explicar el cambio, Tuchel dijo: «Nos complicamos la vida; algunos jugadores sufrían el calor, como Ezri Konsa, con calambres en el isquiotibial. Por eso, en el descanso decidimos ser más ofensivos con Declan. Tomé la decisión cuando perdíamos 1-0 y no quise dar marcha atrás. Incluso tras el empate, pensé que era la señal adecuada para el equipo: ocupar posiciones más adelantadas y crear más conexiones cuando Noruega se defendía con un bloque bajo. Se trata de estar más cerca del área rival, así que sacamos a Ebs y a Bukayo, lo que significó que tuviéramos que sacar a Dec o a Elliot [Anderson]».
Gestionar los minutos con visión táctica
Aunque el cambio en el descanso fue sin duda una decisión táctica, Tuchel también tuvo que gestionar de forma proactiva el estado físico de Rice. La participación del exjugador del West Ham era muy dudosa para este partido, tras haberse perdido dos sesiones de entrenamiento consecutivas en los días previos debido a un reciente virus estomacal. Sabiendo que Rice no aguantaría los 90 minutos completos, Tuchel realizó el cambio en el descanso para reservarse una valiosa opción de sustitución para más adelante en el partido.
Tras el partido, Tuchel lo confirmó: «Declan estuvo enfermo y en cama los últimos tres días, así que sabía que no aguantaría los 90 minutos. Podíamos llegar a los 120, así que lo sustituí en el descanso para guardar cambios».
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La clave de la remontada de cara al duelo de semifinales
Inglaterra regresará a Kansas City para preparar la semifinal del miércoles ante Argentina, de Lionel Messi. Tuchel reducirá la carga de entrenamiento para que Rice y el plantel se recuperen del calor de Florida. «Tienen que hacerlo, sin duda. Ahora bajaremos el nivel de entrenamiento. Los próximos días son cruciales. Tenemos otro partido. Esta victoria nos ayudará mucho. Contamos con unas instalaciones de primera para recuperarnos al máximo nivel», concluyó el entrenador.
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