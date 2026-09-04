El ídolo del Manchester City, De Bruyne, ha ofrecido una valoración sincera y un tanto mordaz sobre Fernández tras el sonado fichaje del centrocampista por el Etihad. Mientras que los aficionados no han tardado en etiquetar al exjugador del Chelsea como el heredero del trono de De Bruyne, el veterano belga ha pedido cautela, sugiriendo que las comparaciones son prematuras y quizá inmerecidas en esta etapa de la carrera del joven mediocampista.

En una entrevista con Nieuwsblad, De Bruyne abordó la creciente narrativa en torno a su sustituto. «¿Los aficionados del Manchester City llamando a Fernández mi sucesor? Sinceramente, creo que eso es un poco excesivo», dijo De Bruyne en la entrevista. Y continuó: «Enzo es un buen jugador, no digo que no lo sea. Tiene calidad, tiene potencial y puede convertirse en un centrocampista muy importante. Pero si somos completamente honestos, no creo que esté ni cerca del nivel al que yo jugaba en el Manchester City».