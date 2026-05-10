Aunque hay interés desde los Midlands, quien quiera fichar a Mourinho deberá aceptar sus condiciones. Como mostraron los rumores sobre su regreso al Real Madrid, el técnico de 63 años pide controlar todos los asuntos del primer equipo.

El técnico del Benfica exige además controlar la estructura del club y tener gran influencia en los fichajes, lo que obligaría a un club como el Villa, acostumbrado a un modelo con director deportivo, a un importante cambio interno.