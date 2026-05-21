¡Neymar vuelve a lesionarse! La estrella del Santos se perderá el partido, y su lesión en la pantorrilla reaviva los temores sobre su participación en el Mundial

El Santos confirmó que Neymar sufre una lesión leve en la pantorrilla derecha, con un edema de 2 mm. El club lo anunció el miércoles. Es un mal momento para el jugador de 34 años, recién reincorporado a la selección brasileña tras recuperarse de la grave lesión de rodilla en 2023.

Se perdió el duelo copero ante San Lorenzo y probablemente también se ausente frente al Grêmio. El jugador trabaja para estar listo de cara a la concentración de Brasil, prevista para el 27 de mayo, y tanto Santos como la CBF siguen de cerca su evolución.