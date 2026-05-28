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¡Neymar tiene una fecha límite! Brasil decidirá su futuro tras la nueva lesión en la pantorrilla que sufrió al unirse al equipo de Carlo Ancelotti para el Mundial
La inquietud se cierne sobre las sesiones inaugurales
La lesión en la pantorrilla derecha de Neymar acaparó la atención en la primera jornada de preparación de Brasil para el Mundial en Granja Comary y aumentó las dudas sobre su participación. La CBF tomó precauciones extraordinarias, cerrando al público un centro de diagnóstico local para garantizar la absoluta privacidad de las pruebas de imagen del astro, según informa Globo. Aunque el Santos dio el visto bueno médico inicial, nuevas pruebas confirmaron un edema de grado dos, lo que dejó al jugador fuera de los entrenamientos sobre el terreno de juego y hace muy improbable que pueda jugar contra Panamá.
El médico de la selección, Rodrigo Lasmar, confirmó el jueves: «Neymar llegó ayer a Granja Comary, se sometió a todos los exámenes médicos y terminamos con una resonancia magnética, que identificó una lesión muscular de grado 2. El deportista continúa con el tratamiento y se espera que reciba el alta en dos o tres semanas».
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Talisman descarta las preocupaciones sobre su estado físico
A pesar del pánico interno y de un plazo de recuperación previsto de tres semanas, el delantero de 34 años restó importancia públicamente a la gravedad de sus limitaciones físicas. Antes de incorporarse a la selección, la antigua estrella del Barcelona y del París Saint-Germain se enfrentó a un intenso escrutinio mediático sobre su estado físico en Vila Belmiro. Cuando los periodistas le presionaron para saber si su pantorrilla estaba bien, Neymar fue, como de costumbre, tajante, y respondió: «Está aquí, intacta». Luego, ante insinuaciones de que el problema podría marginarlo del torneo, retó: «¿Cuál es el problema?».
El protocolo de gestión exige prudencia
Según Torcedores, Ancelotti habló con el delantero, quien aceptó unirse al grupo aunque con un papel secundario. El cuerpo técnico, junto con el Santos y su equipo médico, sigue protocolos estrictos para acelerar su recuperación muscular antes del torneo.
Las normas de la FIFA permiten cambios por lesión hasta 24 horas antes del partido inaugural, por lo que la CBF usará el amistoso contra Egipto en Estados Unidos el 6 de junio como última referencia para confirmar su participación.
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Se avecina un enfrentamiento en Egipto
Brasil jugará dos amistosos: contra Panamá el 31 de mayo y contra Egipto el 6 de junio, antes de debutar en el Mundial ante Marruecos en el Grupo J. El partido contra Egipto es la última oportunidad de Neymar para demostrar que está listo para la fase de grupos. Mientras la Seleção busca su sexto título, su estrella corre contra el reloj para convertir su confianza en la forma física que necesita para decidir los partidos.