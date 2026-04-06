Neymar se sometió a una intervención en la rodilla durante el parón internacional, mientras el entrenador del Santos desvela sus planes para el ídolo brasileño de cara al Mundial

Tras la derrota por 2-0 de su equipo ante el Flamengo, Cuca detalló el intenso calendario que está siguiendo Neymar. «Se sometió a una intervención en la rodilla durante el parón [internacional], por lo que no entrenó y pasó cuatro o cinco días recuperándose de esa intervención», explicó el entrenador, según ESPN. «Trabajó en algunos de los aspectos físicos que necesitaba mejorar. Recargará energías para disputar los 13 partidos consecutivos que quedan hasta el próximo parón. Así que hemos aprovechado este tiempo, junto con el cuerpo técnico y los fisiólogos, para que recargue las pilas y pueda rendir al máximo hasta mediados de año».

La intervención consistió en un tratamiento con plasma rico en plaquetas (PRP), una terapia regenerativa que utiliza la propia sangre del jugador para acelerar la curación de microlesiones y fortalecer los tejidos articulares. Este enfoque médico proactivo se considera vital para un jugador que ha sufrido lesiones recurrentes durante los últimos tres años. El objetivo es que Neymar pueda soportar una intensa carga de trabajo que incluye ocho jornadas del Brasileirão y dos eliminatorias de la Copa de Brasil, todo ello mientras mantiene el nivel físico necesario para llamar la atención de Carlo Ancelotti de cara a la convocatoria de la selección nacional.