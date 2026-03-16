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¡Neymar se queda fuera otra vez! Carlo Ancelotti deja fuera a la estrella del Santos para los amistosos contra Brasil y Croacia, pero insiste en que sus esperanzas de llegar al Mundial siguen vivas
Los problemas físicos frustran su regreso inmediato
Ancelotti no incluirá al delantero en la convocatoria para los próximos partidos del 26 y el 31 de marzo. Esta convocatoria supone la última oportunidad de prueba para la Seleção antes de que se anuncie la lista definitiva para el Mundial de 2026. Al referirse a esta decisión, el seleccionador explicó: «Neymar también puede estar en el Mundial. Si llega al próximo Mundial al 100 %, podrá estar en el Mundial. ¿Por qué no está ahora en esta lista? Porque no está al 100 %. Ahora mismo necesitamos jugadores al 100 %. Pero, como he dicho, para la lista definitiva, la conversación es diferente. Neymar tiene que seguir trabajando y jugando, demostrando sus cualidades en buena forma física».
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Se da prioridad a las características físicas frente al talento
Aunque el delantero ha dado muestras de su brillantez desde que volvió a la acción, la habilidad técnica por sí sola no basta para garantizarle un puesto en la alineación actual. El cuerpo técnico lo está siguiendo de cerca, pero considera que aún no ha alcanzado su mejor nivel tras una larga recuperación de una operación de rodilla. El exentrenador del Real Madrid explicó sus motivos tras la actuación de Neymar durante los 90 minutos contra el Corinthians el fin de semana, afirmando: «Se trata de una evaluación física. No es una evaluación técnica. Neymar con el balón es muy bueno. Para el cuerpo técnico, para mí, no está al 100 % de sus posibilidades. Tiene que trabajar para estar al 100 % de sus posibilidades. Esta es mi opinión y la de todo el cuerpo técnico que ve y verá sus partidos en los próximos meses».
Los resultados recientes bajo la lupa
Su rendimiento en el Campeonato Brasileiro Serie A ha sido objeto de un intenso escrutinio. Tras perderse tres partidos debido a una operación de rodilla, regresó a la liga contra el Vasco da Gama, donde jugó los 90 minutos y marcó dos goles en la victoria por 2-1. Con el fin de evaluar su estado físico, el entrenador se desplazó para ver el posterior empate 2-2 contra el Mirassol, pero el delantero no fue convocado. Posteriormente, volvió a capitanear a su equipo en el empate 1-1 contra el Corinthians. Bajo la mirada de los entrenadores adjuntos Mino Fulco y Francesco Mauri, su peligro de gol fue mínimo, aunque sí logró dar la asistencia para el único gol de su equipo.
- AFP
Cuenta atrás final para el torneo
Ahora que los preparativos entran en su recta final, aumenta la presión sobre el jugador estrella para que demuestre que aún puede soportar los rigores del fútbol internacional de élite. Tras los amistosos de marzo en Boston y Orlando, la selección sudamericana se enfrentará a Panamá en Río de Janeiro antes de disputar un último partido de preparación contra Egipto este mes de junio. La puerta sigue abierta para el máximo goleador de la historia del país, pero la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente.
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