AFP
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Neymar se pierde la gran victoria del Santos en la Copa Sudamericana tras participar en el Campeonato Brasileño de Póquer
Apuestas altas en la mesa de póquer
Mientras sus compañeros del Santos competían en Venezuela, Neymar participaba en la edición de invierno de la Brazilian Series of Poker (BSOP). El delantero, cuya pasión por el póker es bien conocida, jugó en el Golden Hall del WTC de São Paulo, en la cuarta etapa del campeonato, según ESPN Brasil. Es un escenario familiar: en 2025 ganó 53 500 reales en el mismo torneo.
Su presencia llamó la atención, pues ocurrió pocas horas antes del crucial partido de eliminatoria del Santos. Sin embargo, el club ya había decidido marginarlo para que se centrara en un programa de preparación física tras su decepcionante Mundial.
- Getty/GOAL
Cuca explica la ausencia de la superestrella
El entrenador del Santos, Cuca, aclaró tras la victoria 4-1 sobre la Universidad Central que dejó a Neymar fuera para que descansara tras sus compromisos con la selección.
«Como estuvo unos días sin jugar y no tuvo vacaciones, decidimos dejar que se fortaleciera aún más, entrenando duro para que pudiera encadenar una racha de partidos», explicó Cuca tras el encuentro. «Ahora, en diez días, vamos a jugar cuatro partidos. ¿Qué ventaja habría en traerlo aquí? Ya habéis visto lo duro y agotador que es el viaje. Se quedó allí trabajando, al igual que [Willian] Arao, João Schmidt e Igor Vinicius, y eso nos da más opciones para los próximos partidos».
A pesar de su velada en la mesa de póquer, Neymar se ha estado esforzando en las instalaciones de entrenamiento del club. Recientemente había compartido un vídeo en las redes sociales en el que se le veía marcando goles y mostrándose muy en forma en los ejercicios de entrenamiento. El plan del entrenador parece centrarse en garantizar que Neymar esté al 100 % para la campaña nacional, donde el club se encuentra actualmente en una difícil situación, en el puesto 15.º de la clasificación.
Una noche de éxitos para el Peixe
Sin su estrella, Santos dominó a la Universidad Central y casi asegura su pase a octavos de la Copa Sudamericana. Goleó 4-1 en Venezuela y, si cierra la serie en la Vila Belmiro, enfrentará al Macará ecuatoriano.
Cuca confirmó que Neymar volverá este sábado contra Chapecoense. La victoria a domicilio alivia la presión continental y permite al club centrarse en la liga este fin de semana.
- Getty Images
La vida tras retirarse de la selección nacional
Neymar pone fin a su etapa con la Seleção tras la eliminación del Mundial 2026 contra Noruega (2-1). Con 80 goles en 130 partidos, se despidió llorando en el MetLife Stadium.
Ahora, con la selección ya en el pasado, se centra en el Santos. El «Peixe» necesita su liderazgo y goles para afrontar un calendario cargado. Si mantiene su actual estado de forma, será clave para que el Santos salve la temporada.
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