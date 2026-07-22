Neymar se pierde la gran victoria del Santos en la Copa Sudamericana tras participar en el Campeonato Brasileño de Póquer

El entrenador del Santos, Cuca, aclaró tras la victoria 4-1 sobre la Universidad Central que dejó a Neymar fuera para que descansara tras sus compromisos con la selección.

«Como estuvo unos días sin jugar y no tuvo vacaciones, decidimos dejar que se fortaleciera aún más, entrenando duro para que pudiera encadenar una racha de partidos», explicó Cuca tras el encuentro. «Ahora, en diez días, vamos a jugar cuatro partidos. ¿Qué ventaja habría en traerlo aquí? Ya habéis visto lo duro y agotador que es el viaje. Se quedó allí trabajando, al igual que [Willian] Arao, João Schmidt e Igor Vinicius, y eso nos da más opciones para los próximos partidos».

A pesar de su velada en la mesa de póquer, Neymar se ha estado esforzando en las instalaciones de entrenamiento del club. Recientemente había compartido un vídeo en las redes sociales en el que se le veía marcando goles y mostrándose muy en forma en los ejercicios de entrenamiento. El plan del entrenador parece centrarse en garantizar que Neymar esté al 100 % para la campaña nacional, donde el club se encuentra actualmente en una difícil situación, en el puesto 15.º de la clasificación.



