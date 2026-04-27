El Santos confirmó que Neymar no participó en el entrenamiento del domingo en el CT Rei Pelé por enfermedad. Se esperaba que el jugador de 34 años se uniera a los compañeros que no viajaron para el partido de liga del sábado contra el Bahía, pero se mantuvo al margen mientras la plantilla se prepara para la Copa Sudamericana. El club emitió un comunicado para aclarar la situación tras las inquietudes sobre su paradero el domingo por la mañana. «Neymar Jr. presentó un cuadro viral el sábado por la noche, recibió tratamiento, respondió bien y permanece bajo observación del departamento médico del Santos», informó el club.