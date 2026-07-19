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Neymar se compra un superyate de 17 millones de libras tras el Mundial. Se une así al club de famosos como David Beckham y Cristiano Ronaldo
Unirse al exclusivo club náutico
Neymar se ha sumado al grupo de futbolistas con barcos lujosos tras comprar un superyate de 17 millones de libras. El delantero del Santos se hizo este regalo poco después de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026.
El yate, llamado «Enejota» —juego de palabras con sus iniciales «NJ» en portugués—, llega en un momento clave de su carrera. Aunque el precio parece astronómico para la mayoría, se compara con las inversiones de otros futbolistas. Ronaldo ya invirtió 5,5 millones de libras en un yate de lujo en 2020 para celebrar el título de la Serie A con la Juventus, y Beckham también es un conocido aficionado a este tipo de embarcaciones.
Características técnicas del Enejota
Según Nautica, el «Enejota» no es un barco de recreo cualquiera, sino un buque de carga brasileño restaurado con esmero. Con más de 46 metros de eslora y 800 m² de superficie útil, atracó hace poco en Angra dos Reis, Río de Janeiro, ofreciendo amplio espacio para que la superestrella y sus invitados se relajen.
Cuenta con cuatro motores Caterpillar de 1.450 caballos cada uno, potencia suficiente para surcar la costa brasileña y ofrecer a Neymar un refugio lejos de los focos.
El fin de una era para la Seleção
Esta compra distrae de la dolorosa despedida de Neymar con Brasil. El delantero anunció su retiro tras la derrota de la Seleção ante Noruega en octavos, partido en el que marcó su gol 80 y último con la selección. Después del emotivo encuentro, Neymar declaró a Globo: «Lo intenté, lo intenté».
Mientras la «Enejota» navega por las aguas de Río de Janeiro, Neymar inicia un nuevo capítulo. Sigue siendo uno de los deportistas más cotizados y acaudalados del planeta, capaz de gastar 17 millones de libras por capricho.
- (C)Getty Images
Una mirada al futuro de Santos
Tras dejar atrás sus compromisos internacionales, Neymar se centrará en su carrera con el Santos. El club brasileño lo ha recibido de vuelta, aunque su presencia ha generado debate sobre su dedicación en los momentos difíciles de la liga. Sus números, sin embargo, son innegables: 457 goles y 262 asistencias en una brillante carrera que abarca cuatro países.
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