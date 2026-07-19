Neymar se ha sumado al grupo de futbolistas con barcos lujosos tras comprar un superyate de 17 millones de libras. El delantero del Santos se hizo este regalo poco después de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026.

El yate, llamado «Enejota» —juego de palabras con sus iniciales «NJ» en portugués—, llega en un momento clave de su carrera. Aunque el precio parece astronómico para la mayoría, se compara con las inversiones de otros futbolistas. Ronaldo ya invirtió 5,5 millones de libras en un yate de lujo en 2020 para celebrar el título de la Serie A con la Juventus, y Beckham también es un conocido aficionado a este tipo de embarcaciones.