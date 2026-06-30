Neymar se burla de un economista alemán que predijo que Japón ganaría a Brasil con una publicación mordaz en las redes sociales

Klement, matemático y economista, ya había llamado la atención antes del torneo tras pronosticar que Japón vencería a Brasil en las eliminatorias. Basó su pronóstico en su modelo de predicción para el Mundial, que ya había acertado los ganadores de las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

Antes del torneo, Klement declaró a Fortune India: «No hago pronósticos para la fase de grupos, pero preveo un Brasil-Japón en dieciseisavos y victoria japonesa. Suena absurdo: Brasil es la selección más laureada, pero su actual generación no brilla, mientras que Japón está en un gran momento».

Tras la victoria de Brasil, Neymar escribió en X: «Señor Joachim Klement… por favor, inténtelo de nuevo en el próximo Mundial».







