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Neymar rompe su silencio sobre su sorprendente ausencia mientras el Santos sufre una dura derrota ante su rival Palmeiras en la Copa de Brasil
Flaco Lopez castiga al Peixe
El Santos fue arrollado en la ida de la Copa de Brasil del miércoles, ya que el Palmeiras aprovechó la ausencia de Neymar para asegurarse una victoria por 3-0. Flaco Lopez adelantó a los locales con un disparo lejano antes de que Andreas Pereira aprovechara un rechace suelto justo antes del descanso. Después, Lopez dejó el resultado visto para sentencia con un certero cabezazo en la segunda parte tras un envío de Agustin Giay, para darle al Palmeiras una ventaja muy importante.
- O JOGO PHOTO PRESS
Neymar aclara su decisión sobre el entrenador
El No. 10, que fue incluido en la convocatoria preliminar para el viaje antes de quedar fuera de la hoja final del partido, no tardó en zanjar las especulaciones sobre su estado físico y confirmó que su ausencia se debía a rotaciones en la plantilla. Dirigiéndose directamente a los aficionados, dijo en un comentario en una publicación de Instagram: "¡Estaba disponible para jugar! Fue una decisión del cuerpo técnico, debido a la secuencia de partidos que tenemos."
La gran carga de trabajo obliga a rotar
La decisión de dar descanso al delantero llegó después de un calendario exigente que le llevó a completar los 90 minutos en tres partidos consecutivos contra Macara, Vasco da Gama y Mirassol. Con Neymar de baja y Gabigol en el banquillo hasta la segunda parte, el Santos tuvo problemas para superar la sólida línea defensiva del Palmeiras y generó muy poco en el último tercio. El Palmeiras podría haber ampliado aún más la ventaja, pero Giay y Mauricio desaprovecharon dos claros mano a mano ante el portero del Santos.
- Rainier Moura
Se avecina una batalla cuesta arriba
El Santos debe rearmarse rápido de cara a un exigente derbi a domicilio contra el Corinthians en el Campeonato Brasileño este fin de semana. El equipo de Cuca afrontará después la difícil tarea de remontar una desventaja de tres goles cuando reciba al Palmeiras en Vila Belmiro en el partido de vuelta, antes de una visita al Internacional. El regreso de Neymar al once inicial es esencial para recuperar la pegada ofensiva y salvar la trayectoria del club en la copa.
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