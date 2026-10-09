La acción se reanuda rápidamente el domingo 11 de octubre, cuando el Santos visite al Atlético-MG y el Flamengo dispute un derbi muy exigente contra el Fluminense. Después, el líder de la liga deberá centrar su atención en Sudamérica, con una visita al conjunto argentino Estudiantes para el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores el jueves 15 de octubre. Con partidos de tanta exigencia cada pocos días, una buena gestión de la plantilla será clave para mantener frescos a los jugadores importantes.