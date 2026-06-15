Neymar podría perderse TODA la fase de grupos del Mundial tras conocerse el plan de Brasil para el delantero lesionado

Los equipos médico y técnico de Brasil coinciden: Neymar no jugará en la fase inicial del Mundial.

Aunque algunos piden su regreso al once, no se arriesgará en el próximo partido contra Haití en Filadelfia.

Neymar no ha entrenado con Carlo Ancelotti desde su llegada a Granja Comary el 27 de mayo, y el cuerpo técnico busca evitar una recaída si regresa demasiado pronto a los entrenamientos intensivos.