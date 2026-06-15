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Neymar podría perderse TODA la fase de grupos del Mundial tras conocerse el plan de Brasil para el delantero lesionado
La prudencia sigue siendo la prioridad para la Seleção
Los equipos médico y técnico de Brasil coinciden: Neymar no jugará en la fase inicial del Mundial.
Aunque algunos piden su regreso al once, no se arriesgará en el próximo partido contra Haití en Filadelfia.
Neymar no ha entrenado con Carlo Ancelotti desde su llegada a Granja Comary el 27 de mayo, y el cuerpo técnico busca evitar una recaída si regresa demasiado pronto a los entrenamientos intensivos.
- AFP
Plazo de recuperación de una lesión en la pantorrilla
Neymar se recupera de una lesión de grado dos en la pantorrilla, sufrida el 17 de mayo con el Santos. Ha incrementado su carga de trabajo en el gimnasio, lo que indica progreso, pero aún no está en condiciones de competir ni de entrenar con el grupo.
El plan es que el jugador de 32 años salga al campo esta semana para realizar trabajo individual, pero solo recibirá el visto bueno para entrenar con el equipo cuando el cuerpo médico confirme que no siente dolor.
Al llevar más de un mes sin jugar, la falta de ritmo es un factor clave en la toma de decisiones.
Planes para la fase eliminatoria
Internamente, Brasil prepara un calendario para que Neymar llegue en forma a las eliminatorias del Mundial. Esto lo descarta del partido contra Haití y lo pone en duda para el último encuentro de grupo ante Escocia, el 24 de junio en Miami.
Este enfoque conservador se mantendrá solo si los resultados de la Seleção lo permiten.
Ancelotti quiere contar con su mejor jugador, pero no pondrá en riesgo su salud. El italiano explicó su decisión de mantener al astro lesionado en la convocatoria: «Neymar trabaja duro para recuperarse. Lo elegimos no solo por su gran calidad, sino también por su experiencia y el ejemplo que representa para los más jóvenes».
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Se avecina una evaluación final
El equipo médico podría hacer nuevas pruebas de imagen en los próximos días para confirmar si el tratamiento intensivo ha sanado el músculo de la pantorrilla. Los resultados dirán si Neymar vuelve antes al campo o sigue con su rehabilitación en el gimnasio.
De momento, Brasil valora la prudencia a corto plazo frente a los beneficios a largo. Con o sin su máximo goleador, la Seleção necesita avanzar a octavos, donde espera contar con un Neymar descansado y listo para liderar la lucha por el sexto título.