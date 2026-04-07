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Neymar podría hacerse con la propiedad del campo de entrenamiento del Santos tras revelarse los impactantes detalles de una deuda de 13 millones de libras que se le debe a la superestrella brasileña
Las cuentas financieras se aprueban en medio de la filtración de documentos
Según informaciones de «Estadão»y «Sport Insider», el Santos ha reconocido oficialmente una deuda de 13 millones de libras con NR Sports, la empresa de derechos de imagen dirigida por el padre del jugador. Esta revelación salió a la luz apenas unas horas antes de que el Consejo Deliberativo del club se reuniera el lunes para aprobar las cuentas de 2025. La junta votó a favor de aprobar las cuentas con 109 votos a favor, 37 en contra y una abstención, lo que otorgó al presidente Marcelo Teixeira un índice de aprobación del 74 %. Sin embargo, las sesiones se vieron ensombrecidas por los detalles de la modificación del contrato firmada el 30 de diciembre, que ponían de relieve la pesada carga que recae sobre el club.
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Condiciones de pago y sanciones por incumplimiento inmediato
La enorme deuda se divide en dos partes. En primer lugar, el club debe pagar 4 millones de libras esterlinas en cinco cuotas mensuales de 760 000 libras entre enero y mayo de 2026, sin ningún ajuste monetario. A continuación, los 9 millones de libras restantes se liquidarán en 43 pagos mensuales de 200 000 libras a partir de junio, pero esta parte se ajustará a la inflación utilizando el índice IPCA/FGV. El objetivo general es saldar la deuda a principios de 2030. Es fundamental señalar que, si el Santos incumple un solo pago, el club ha aceptado una cláusula de aceleración que le obliga a pagar inmediatamente en efectivo el saldo total de 9 millones de libras.
Campos de entrenamiento en peligro y vínculos políticos
Para garantizar este acuerdo, el Santos ha ofrecido el CT Meninos da Vila, su famosa cantera, como garantía legal real. Si el club incumple el pago de la deuda, los representantes del delantero de 34 años podrían llegar a tomar el control de la propiedad. El contrato también incluye condiciones políticas estrictas para proteger a los acreedores. La deuda deberá pagarse íntegramente de inmediato si Teixeira no logra la reelección en diciembre de 2026, o si el club decide pasar a una estructura de propiedad corporativa. Esto deja al club totalmente dependiente de su actual dirección y limita su flexibilidad administrativa en los próximos años.
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Aumento de la deuda total
El panorama financiero general sigue siendo sombrío, ya que la deuda total del club ha ascendido a 146 millones de libras. Las obligaciones a corto plazo han alcanzado los 53 millones de libras, y los salarios pendientes de pago se dispararon hasta superar los 2 millones de libras a finales de 2025. A pesar de estas graves dificultades económicas, el jugador sigue muy vinculado al equipo de su infancia.