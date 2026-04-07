Neymar podría hacerse con la propiedad del campo de entrenamiento del Santos tras revelarse los impactantes detalles de una deuda de 13 millones de libras que se le debe a la superestrella brasileña

Según informaciones de «Estadão»y «Sport Insider», el Santos ha reconocido oficialmente una deuda de 13 millones de libras con NR Sports, la empresa de derechos de imagen dirigida por el padre del jugador. Esta revelación salió a la luz apenas unas horas antes de que el Consejo Deliberativo del club se reuniera el lunes para aprobar las cuentas de 2025. La junta votó a favor de aprobar las cuentas con 109 votos a favor, 37 en contra y una abstención, lo que otorgó al presidente Marcelo Teixeira un índice de aprobación del 74 %. Sin embargo, las sesiones se vieron ensombrecidas por los detalles de la modificación del contrato firmada el 30 de diciembre, que ponían de relieve la pesada carga que recae sobre el club.