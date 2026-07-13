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Neymar participa en un torneo de la World Series of Poker en Las Vegas tras la temprana eliminación de Brasil del Mundial 2026
All-in en la World Series of Poker
Neymar ha dejado el césped por la mesa de póquer en Las Vegas. El sábado por la noche se le vio en la mesa del evento principal de 10 000 dólares de las WSOP 2026. Ya había llegado a la mesa final en 2025, según Fox Sports.
Sin embargo, esta vez su suerte se agotó rápido: el exjugador del Barcelona y el PSG no superó la primera jornada. Su pronta eliminación en la sala de póker recuerda el final prematuro de su verano internacional, cuando sus sueños de un sexto título mundial con Brasil se frustraron en Norteamérica.
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Retirada internacional y la decepción del Mundial
Su visita a Las Vegas llega tras un hito clave en la carrera del legendario delantero. Tras la derrota 2-1 ante Noruega en los octavos del Mundial 2026, el 5 de julio, Neymar anunció su retiro de la Seleção, cerrando una carrera brillante pero a menudo frustrante en cuatro Mundiales y convirtiéndose en el máximo goleador de Brasil.
Llegó al torneo recuperándose de una lesión en la pantorrilla derecha, jugó solo dos partidos como suplente y se despidió con un penalti en el descuento ante los noruegos, un gol de consuelo mientras Erling Haaland y su equipo avanzaban a cuartos.
La obsesión de Neymar por el póquer
La pasión de Neymar por el fútbol es conocida, pero a menudo irrita a aficionados y directivos. Este año, el delantero del Santos fue criticado por jugar póquer online durante casi 24 horas mientras estaba descartado para un partido. El incidente reavivó el debate en Brasil sobre su compromiso profesional, en un momento en que su club luchaba por salir de la parte baja de la Serie A.
Ante las críticas, el jugador reconoció: «Por desgracia, estos días, por gestión de carga, no he podido jugar, así que he dedicado el tiempo a lo que más me gusta: el póquer».
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El legado de un icono brasileño
Aunque sus actividades fuera del terreno de juego suelen acaparar los titulares, el impacto estadístico de Neymar en el fútbol sigue siendo innegable. A lo largo de una carrera que le ha llevado por el Santos, el Barcelona, el París Saint-Germain y el Al-Hilal, este jugador de 34 años ha acumulado un total de 457 goles y 262 asistencias a nivel profesional. Su palmarés internacional es igualmente impresionante, con 80 goles en 129 partidos con la selección de Brasil.
Ahora, al alejarse de la selección para cerrar su carrera en Santos, el debate sobre su legado persiste. Algunos ven en sus escapadas al póquer un talento truncado por la falta de foco; otros, un icono que vive a su manera y avanza hacia una nueva etapa.
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