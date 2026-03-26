Neymar «no es un gran profesional» como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, afirma la leyenda brasileña Zico

En un mundo en el que el talento suele medirse por los títulos y las estadísticas, el icono brasileño Zico ha señalado un criterio diferente a la hora de evaluar a la antigua superestrella del Barcelona y del París Saint-Germain, Neymar: la profesionalidad. En una entrevista exclusiva con ESPN, el icono de la Seleção comparó a Neymar con los dos jugadores más destacados de la era moderna, Messi y Ronaldo, pero señaló una diferencia crucial en sus respectivas formas de enfocar el juego. Zico quiere que Neymar juegue en el Mundial de 2026, pero solo si está al 100 % física y mentalmente.

«Quiero que se recupere y juegue, soy fan suyo, Dios le dio un talento que solo ha concedido a unos pocos», explicó Zico. «En este mundo del que hablo, están Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Son los tres. Pero los otros dos son profesionales extraordinarios. Él no lo estaba siendo. El fútbol le lo dio todo, y ese es el problema. Pero en cuanto a talento, tiene más que nadie. Desde hace un tiempo, no ha sabido cómo sacarle el máximo partido».