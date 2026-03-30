Neymar marca un gol y da una asistencia en un «importante» partido de entrenamiento del Santos tras dejar atrás su exclusión de la convocatoria de Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se ha mantenido notablemente firme en cuanto a sus criterios de selección actuales. El técnico italiano se ha enfrentado a un aluvión de preguntas tanto de los medios de comunicación como de exjugadores, que están deseando ver al máximo goleador de la historia del país de nuevo con la famosa camiseta amarilla. Ancelotti, sin embargo, está dando prioridad a la dinámica colectiva mientras prepara al equipo de cara al Mundial de 2026 en Norteamérica. El técnico de la Seleção se pronunció recientemente sobre el revuelo, afirmando: «Lo observo todo, lo escucho todo. Pero mi papel es tomar decisiones. Es normal que todo el mundo pueda tener una opinión, porque el fútbol no es una universidad... el fútbol no es una ciencia exacta. Cada uno tiene su opinión, y yo tengo que respetar la opinión de todos». Esta postura ha dejado a Neymar en una carrera contrarreloj para demostrar su preparación física antes de que se cierre la convocatoria definitiva para el torneo.