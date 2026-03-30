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Neymar marca un gol y da una asistencia en un «importante» partido de entrenamiento del Santos tras dejar atrás su exclusión de la convocatoria de Brasil
Neymar brilla en el partido de entrenamiento del Santos
El Santos aprovechó el parón internacional para disputar un partido de entrenamiento entre el primer equipo y el equipo sub-20 en el CT Rei Pelé. La sesión resultó fundamental para el entrenador Cuca, que prepara a su plantilla para el próximo enfrentamiento contra el Remo en la Vila Belmiro. Aunque el resultado exacto de este partido a puerta cerrada sigue siendo un secreto, Neymar dejó claramente su huella, realizando un gran esfuerzo mientras continúa su recuperación.
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El delantero disfruta de su regreso al campo
Neymar expresó su alegría por volver a marcar y ayudar a sus compañeros durante la sesión. «Es importante, ¿verdad? Tanto para el entrenamiento de nuestro equipo como para los más jóvenes. Yo he estado en el otro lado y sé lo importante que es un partido como este en la carrera de un joven. Es una oportunidad para todos ellos también», declaró Neymar a los medios oficiales del club, según ESPN Brasil. «Estamos contentos de hacer este tipo de entrenamiento. Después de estos largos días sin partidos, es bueno para recuperar el ritmo. Ha estado bien, ha sido divertido participar. Todo va bien. Un gol y una asistencia, todo es perfecto (risas)».
Ancelotti se mantiene firme en cuanto a la selección de la plantilla
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se ha mantenido notablemente firme en cuanto a sus criterios de selección actuales. El técnico italiano se ha enfrentado a un aluvión de preguntas tanto de los medios de comunicación como de exjugadores, que están deseando ver al máximo goleador de la historia del país de nuevo con la famosa camiseta amarilla. Ancelotti, sin embargo, está dando prioridad a la dinámica colectiva mientras prepara al equipo de cara al Mundial de 2026 en Norteamérica. El técnico de la Seleção se pronunció recientemente sobre el revuelo, afirmando: «Lo observo todo, lo escucho todo. Pero mi papel es tomar decisiones. Es normal que todo el mundo pueda tener una opinión, porque el fútbol no es una universidad... el fútbol no es una ciencia exacta. Cada uno tiene su opinión, y yo tengo que respetar la opinión de todos». Esta postura ha dejado a Neymar en una carrera contrarreloj para demostrar su preparación física antes de que se cierre la convocatoria definitiva para el torneo.
- AFP
El camino hacia el Mundial de 2026
Las posibilidades de Neymar se reducen a medida que avanza la cuenta atrás para el Mundial. El Santos tiene actualmente 14 partidos programados entre la Copa de Brasil, la Copa Sudamericana y el Campeonato Brasileño antes de que Ancelotti anuncie, según se espera, su convocatoria definitiva. Cada minuto sobre el terreno de juego será una prueba para el jugador de 34 años, que ha sufrido varios contratiempos físicos que le han mantenido fuera de partidos contra equipos como el Cruzeiro. El objetivo inmediato del delantero es mantener su racha en el próximo partido de liga contra el Remo, el 2 de abril. Al demostrar que puede soportar el rigor de la competición nacional de forma constante, Neymar espera acallar a los escépticos y confirmar que sigue siendo el jugador capaz de llevar a Brasil a su sexto título mundial. Por ahora, un gol y una asistencia en el campo de entrenamiento sirven como un oportuno recordatorio de lo que aún puede aportar.