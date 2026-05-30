AFP
Traducido por
Neymar irá al Mundial pese a su lesión, reveló Carlo Ancelotti, quien dio el calendario para su regreso
Ancelotti sigue confiando en su jugador estrella
Carlo Ancelotti confirmó que Neymar liderará a Brasil en el Mundial 2026, pese a la lesión en la pantorrilla que afectó su preparación. Desde Teresópolis, el técnico italiano afirmó que el jugador del Santos avanza rápido y estará en la lista de 26.
Antes del amistoso contra Panamá, afirmó: «Neymar va a estar con nosotros. Creemos que llegará al primer partido [ante Marruecos] y, si no, al segundo [ante Haití]».
El seleccionador se mantuvo firme y añadió: «No hay duda de que estos 26 jugadores van a jugar en el Mundial».
- Getty/GOAL
Se reveló la gravedad de la lesión
El drama en torno al número 10 comenzó cuando llegó a la concentración en helicóptero. Las pruebas médicas revelaron una lesión muscular de grado II en la pantorrilla derecha, más grave que el «edema» diagnosticado por el Santos.
Aun así, Ancelotti defendió su inclusión en la convocatoria: «El jugador fue convocado porque tenía que serlo. Creemos que Neymar se recuperará lo antes posible. Está trabajando bien; tiene buen ánimo», afirmó.
Además, recordó que la federación brasileña ya seguía el caso desde antes de asumir su recuperación.
Un papel bien definido para el número 10
Además de su recuperación física, Ancelotti se ha reunido con Neymar para definir las expectativas tácticas de cara al torneo de Norteamérica. Aunque algunos medios brasileños dudan de su preparación, el exentrenador del Real Madrid asegura que el delantero está mentalmente listo para el reto.
«Neymar ha entendido muy bien el papel que tiene que desempeñar en este Mundial. Cada día lo está haciendo muy bien. Está trabajando muy bien para recuperarse lo antes posible», afirmó Ancelotti. «Se encuentra en un buen entorno, pero lo importante para él es comprender claramente su papel, y creo que lo ha entendido muy bien».
- AFP
Calendario del primer partido
Neymar se pierde los amistosos contra Panamá y Egipto para seguir su recuperación. El objetivo es que esté listo para el debut contra Marruecos el 13 de junio en Nueva Jersey.
Si no llega a ese estreno, el cuerpo técnico confía en que esté listo para el segundo encuentro de la fase de grupos. La prioridad ahora es que el edema desaparezca sin contratiempos, para que el máximo goleador de la historia de Brasil pueda buscar otra vez la gloria mundialista.