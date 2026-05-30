Carlo Ancelotti confirmó que Neymar liderará a Brasil en el Mundial 2026, pese a la lesión en la pantorrilla que afectó su preparación. Desde Teresópolis, el técnico italiano afirmó que el jugador del Santos avanza rápido y estará en la lista de 26.

Antes del amistoso contra Panamá, afirmó: «Neymar va a estar con nosotros. Creemos que llegará al primer partido [ante Marruecos] y, si no, al segundo [ante Haití]».

El seleccionador se mantuvo firme y añadió: «No hay duda de que estos 26 jugadores van a jugar en el Mundial».