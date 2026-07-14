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Neymar, «indiscutible», tiene todas las papeletas para jugar en el Mundial de 2030, mientras que el seleccionador olímpico de Brasil, ganador de la medalla de oro, critica a Carlo Ancelotti por no tratar a la estrella del Santos como a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
Micale critica la estrategia de Ancelotti en el Mundial
Tras el 1-1 entre América-MG y Londrina el lunes, Micale criticó a Ancelotti por la gestión de su exjugador.
Según ESPN, el técnico se mostró perplejo por la escasa participación del delantero en Estados Unidos. Neymar llegó lesionado y solo jugó 14 minutos contra Escocia y 23 ante Noruega en octavos, donde marcó un penalti en la derrota 2-1 que no impidió la clasificación de Haaland. Micale insiste en que un futbolista de su talla merecía un papel más relevante en la selección.
- AFP
Comparación con Messi y Ronaldo
Micale cree que los talentos de élite necesitan condiciones especiales para rendir al máximo. «Para mí, Neymar es el mejor jugador brasileño. No soy quién para hablar de Ancelotti, pero Neymar debía aprovecharse mejor, igual que Messi, Cristiano Ronaldo o Salah. Trabajé en Egipto y vi el proceso que permite a Salah rendir al máximo», afirmó.
Sobre su estado físico, añadió: «La mayor polémica fue si estaba al 100 %. Un crack aporta algo único y representa un peso para el resto. Nunca perdería la fe en Neymar».
Emotiva despedida en el MetLife Stadium
El entrenador quiere que el delantero vuelva a jugar con su país. «En el próximo ciclo, quiero ver a Neymar en la cancha. Yo pago la entrada para verlo. Hay muchos partidos en Brasil a los que no iría ni gratis. Si Neymar juega, iré al estadio.
Neymar es indiscutible», afirmó. Sin embargo, esas ilusiones chocan con la realidad. Tras la dolorosa eliminación ante Noruega, un Neymar lloroso anunció su retiro de la selección. De pie en el MetLife Stadium, donde debutó en 2010, el emocionado goleador declaró: «Lo intenté, y lo intenté. Empecé mi carrera aquí, en el MetLife Stadium, y aquí terminó. Se acabó».
- AFP
¿Qué le depara el futuro a la leyenda brasileña?
Tras su dolorosa eliminación del Mundial y su posterior retirada, Neymar debe centrarse ahora en su carrera en el club y en mantener su salud física. El histórico delantero intentará dejar atrás sus recurrentes lesiones de rodilla mientras se prepara para la próxima temporada nacional. Mientras tanto, Brasil tiene ante sí la ardua tarea de reconstruir su plantilla y encontrar un nuevo referente bajo la dirección de Ancelotti de cara al torneo de 2030.
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