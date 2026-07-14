Neymar, «indiscutible», tiene todas las papeletas para jugar en el Mundial de 2030, mientras que el seleccionador olímpico de Brasil, ganador de la medalla de oro, critica a Carlo Ancelotti por no tratar a la estrella del Santos como a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Tras el 1-1 entre América-MG y Londrina el lunes, Micale criticó a Ancelotti por la gestión de su exjugador.

Según ESPN, el técnico se mostró perplejo por la escasa participación del delantero en Estados Unidos. Neymar llegó lesionado y solo jugó 14 minutos contra Escocia y 23 ante Noruega en octavos, donde marcó un penalti en la derrota 2-1 que no impidió la clasificación de Haaland. Micale insiste en que un futbolista de su talla merecía un papel más relevante en la selección.