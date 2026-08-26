El entrenador del Santos, Cuca, ya había subrayado que cualquier decisión final sobre la disponibilidad del delantero franquicia implicaría a todo el cuerpo técnico. Al explicar su postura cauta sobre la participación de la estrella, Cuca dijo a ESPN Brazil: "Hablaré con él y tomaremos nuestras decisiones. Con él y con toda la plantilla. Determinaremos qué es lo mejor que hacer".

Neymar ha expresado de forma constante su desprecio por los campos artificiales después de agravar un problema de tobillo contra Atletico Mineiro el año pasado, desahogándose en las redes sociales: "Está demostrado, el sintético es una auténtica mierda".

Cuando le preguntaron en la zona mixta por sus opciones de jugar en el campo del Palmeiras, Neymar comentó: "Tío, ¿ya estás pensando en eso? Tranquilo, hay un partido el domingo. No lo sé [si jugaré sobre césped sintético]".

Esa postura encaja con su valoración anterior del estadio: "Jugar en el Allianz, para mí, es imposible. Jugar en una superficie de fútbol 7 es algo que molesta a cualquier jugador, independientemente de las lesiones. El Morumbi está muy bien, y allí me siento mejor. Me siento bien en ese campo".