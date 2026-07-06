«Neymar hace lo que inventó Ronaldinho»: un exinternacional brasileño explica cómo el campeón del Mundial 2002 inspiró al máximo goleador de la historia tras su emotiva retirada

Belletti desmintió el mito de que Ronaldinho triunfó solo por talento innato. El exdefensa afirmó que el crack trabajaba duro cada día, pese a la imagen pública.

«No lo parece, pero Ronaldinho entrenaba mucho, te lo digo muy en serio», recordó Belletti, quien evocó las intensas sesiones con equipos reducidos bajo el sol catalán. Era un campo pequeño, un espacio reducido, y con el balón se lanzaba a uno contra uno o dos contra dos, todos los días. La fuerza que necesitaba para regatear y seguir mejorando… nunca fingía; nunca se tiraba al suelo.

Con su talento y su trabajo, se convirtió en un referente para jugadores como Neymar».