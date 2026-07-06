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«Neymar hace lo que inventó Ronaldinho»: un exinternacional brasileño explica cómo el campeón del Mundial 2002 inspiró al máximo goleador de la historia tras su emotiva retirada
Neymar se despide con una derrota de Brasil
Tras la sorpresiva derrota 2-1 de Brasil ante Noruega en los octavos del Mundial 2026, Neymar anunció su retiro de la selección. El delantero, máximo goleador histórico con 80 tantos, 59 asistencias y 130 partidos, deja el combinado nacional.
Pese a sus marcas, muchos opinan que su legado queda por debajo del de Ronaldinho, campeón del mundo en 2002, como señala la exestrella Juliano Belletti.
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Belletti atribuye a Ronaldinho el mérito de Neymar
El exlateral derecho del Barcelona y de Brasil, Belletti, compartió su visión única tras haber compartido vestuario con Ronaldinho. Aseguró que el estilo de Neymar es una evolución directa de la revolución iniciada por su predecesor.
«Creo que Neymar hace lo que Ronaldinho inventó y creó», declaró Belletti en DAZN. «Inventó muchas cosas: el regate con el balón pegado al cuerpo, el pase por la espalda y el toque de cabeza desde atrás. A eso le sumas la magia brasileña y tienes a Neymar».
Puro poder, sin artificios
Belletti desmintió el mito de que Ronaldinho triunfó solo por talento innato. El exdefensa afirmó que el crack trabajaba duro cada día, pese a la imagen pública.
«No lo parece, pero Ronaldinho entrenaba mucho, te lo digo muy en serio», recordó Belletti, quien evocó las intensas sesiones con equipos reducidos bajo el sol catalán. Era un campo pequeño, un espacio reducido, y con el balón se lanzaba a uno contra uno o dos contra dos, todos los días. La fuerza que necesitaba para regatear y seguir mejorando… nunca fingía; nunca se tiraba al suelo.
Con su talento y su trabajo, se convirtió en un referente para jugadores como Neymar».
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El fin de una era
Neymar se despide de un Mundial decepcionante para él y la Seleção. Se perdió los dos primeros partidos por lesión, jugó en la victoria ante Escocia y, contra Noruega, entró desde el banquillo para marcar un penalti que no evitó la eliminación.
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