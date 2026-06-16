Reprodução/Instagram
Traducido por
Neymar espera su tercer hijo con su pareja, Bruna Biancardi, y bromea con crear un grupo al estilo de las «Spice Girls»
Neymar comparte noticias familiares durante el Mundial
Neymar y su pareja, Biancardi, esperan su tercer hijo. Lo anunciaron en un vídeo de redes sociales donde, junto a sus hijas Mavie y Mel y al hijo mayor de Neymar, Davi Lucca, revelaron que será otra niña.
La pareja confirmó que esperan otra niña. Esta noticia llega en un momento positivo para el delantero brasileño, que se recupera de una lesión mientras se prepara para la Copa del Mundo de 2026.
«Van a ser las Spice Girls»
Con esta nueva llegada, Neymar será padre de cinco hijos, fruto de tres relaciones diferentes: Davi Lucca, Helena, Mavie, Mel y ahora un tercer hijo con Biancardi. Al enterarse de que viene otra hija, el exfutbolista de Barcelona y París Saint-Germain celebró con una broma: El exdelantero del Barcelona y el París Saint-Germain comentó: «Voy a formar un grupo y, a partir de hoy, va a ser las Spice Girls».
Nueva lesión retrasa el regreso de Neymar
Fuera del campo hubo buenas noticias familiares, pero la situación de Neymar con la selección brasileña sigue siendo incierta. El delantero se perdió el 1-1 ante Marruecos en el debut del Grupo C, pues aún se recupera de una lesión de grado dos en la pantorrilla sufrida con el Santos.
El cuerpo médico de Brasil avanza con cautela en su recuperación, consciente de sus antecedentes musculares y de tobillo. Sin jugar un partido oficial desde mayo, se prioriza una rehabilitación gradual. Aun así, su experiencia es clave para guiar a los jugadores más jóvenes en el torneo.
- AFP
Una carrera contrarreloj por clasificarse para las eliminatorias
Brasil espera que Neymar se entraine pronto y llegue en forma a las eliminatorias. El cuerpo técnico no quiere apresurarlo y gestiona su recuperación con cuidado. La Seleção se prepara para enfrentar a Haití el 20 de junio, pero Neymar aún no estaría listo.