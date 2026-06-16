Neymar espera su tercer hijo con su pareja, Bruna Biancardi, y bromea con crear un grupo al estilo de las «Spice Girls»

Neymar y su pareja, Biancardi, esperan su tercer hijo. Lo anunciaron en un vídeo de redes sociales donde, junto a sus hijas Mavie y Mel y al hijo mayor de Neymar, Davi Lucca, revelaron que será otra niña.

La pareja confirmó que esperan otra niña. Esta noticia llega en un momento positivo para el delantero brasileño, que se recupera de una lesión mientras se prepara para la Copa del Mundo de 2026.