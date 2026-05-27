La vuelta de Neymar a la selección para la Copa América llega tras un periodo turbulento para el exjugador del Barcelona y el París Saint-Germain. En una entrevista con CazeTV, Vinicius admitió que el regreso ha sido duro para el jugador de 34 años. El delantero estuvo un tiempo alejado de la canarinha, lo que generó dudas sobre su regreso a los grandes escenarios.

«Hablé con Neymar cada vez que me convocaban y él siempre decía: “Joder, Ancelotti no me ha vuelto a convocar. Estoy muy triste”. Pero yo siempre le decía que el seleccionador confiaba en él, que cuando llegara el momento, se llevaría a Ney», recordó Vinicius.

«Neymar es nuestro ídolo, le quiero mucho, siempre me ha defendido y le sigo desde el principio de su carrera, así que me alegro por él. Después de las lesiones y de tanto sufrimiento, puede volver a la selección y tener una última oportunidad con un grupo excelente».