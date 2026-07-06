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Neymar es criticado por priorizar su ego sobre el éxito de Brasil, mientras una leyenda alemana celebra la eliminación del equipo de Carlo Ancelotti en el Mundial
Ninguna simpatía por la reacción de Neymar.
En su columna para Sky Germany, Matthäus criticó sin rodeos la eliminación de Brasil: «Me alegra que Brasil haya quedado fuera. Ya no soporto más lamentos y gestos». Sus palabras más duras fueron para Neymar y su actuación en el penalti final, que, según él, reflejaba un problema mayor en la plantilla.
Para Matthaus, ese momento lo decía todo. «En lugar de lanzar el penalti rápidamente, Neymar discutió con el portero antes y después del lanzamiento. De este comportamiento se desprende que antepone su ego al éxito del equipo», escribió.
El penalti entró en la portería en el minuto 10 del tiempo de descuento, pero para entonces Brasil ya perdía 2-1 por el doblete de Erling Haaland, y el gol solo maquilló el marcador.
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Las artimañas de Brasil se enfrentan a la unidad francesa
El defensa noruego Leo Ostigard provocó el segundo penalti del partido con un codazo imprudente a Casemiro. Sin embargo, en lugar de lanzarlo rápido para dar a su equipo una mínima esperanza de remontada, Neymar se enzarzó en una prolongada discusión con el portero noruego antes y después de enviar el balón a la red.
Cuando el balón entró, en el minuto 10 del descuento, el partido ya estaba sentenciado, por lo que lo que debió ser un gesto de calma bajo presión se quedó en un simple gol de despedida.
Matthaus comparó esa actitud con la de Francia, donde, según él, el vestuario funciona con principios opuestos: «Con los franceses es completamente diferente. Incluso superestrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé entienden que el éxito llega solo con la cohesión del equipo. En su victoria 1-0 ante Paraguay se exigieron al máximo».
Matthaus consideraba a Noruega como su tapado.
La victoria 2-1 clasifica a Noruega por primera vez a cuartos de final del Mundial. El equipo se apoyó en una sólida defensa y en la amenaza ofensiva de Haaland. El portero Orjan Nyland, actualmente sin club, brilló en la primera parte con varias paradas clave que mantuvieron el empate antes de que el doblete de Haaland decidiera el partido.
Matthaus admitió que, incluso antes del inicio, veía a Noruega como su caballo negro: «Era mi tapado desde antes del Mundial. Dominaron a Italia en la fase de clasificación y ahora han eliminado a Brasil. Tienen jugadores excepcionales como Martin Ødegaard, estrellas de la Bundesliga como Antonio Nusa y una máquina de marcar goles como Erling Haaland. También han tenido algo de suerte y un portero magnífico que les ha asegurado la victoria».
En cuartos de final se medirá a Inglaterra, un duelo entre dos de los equipos más en forma del torneo.
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Un sueño de la Copa del Mundo que no se hizo realidad
Neymar ha anunciado oficialmente su retirada de la selección, cerrando una carrera que lo consagra como el máximo goleador de Brasil. En 130 partidos con la Seleção marcó 80 goles y dio 59 asistencias. Pese a participar en cuatro torneos, se va sin lograr el sexto título mundial para su país.
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