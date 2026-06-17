Neymar entrenó por primera vez en solitario en la concentración de Brasil para el Mundial tras «dar un paso más» en su recuperación de la lesión

Neymar, que lleva un mes de baja por una lesión en la pantorrilla derecha, salió el martes del gimnasio para situarse al borde del campo, según ESPN. Esta ha sido su primera sesión sobre césped desde que la selección brasileña aterrizó en su base de Morristown, Nueva Jersey. Ver al legendario delantero de nuevo con las botas puestas es una buena noticia para una nación deseosa de ver a su ídolo de vuelta a la acción.

La CBF se mostró optimista: «dio un paso más en su recuperación». Las imágenes lo mostraron corriendo y trabajando con un miembro del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti.